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В Челябинске покажут спектакль с участием 30 инвалидов
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В Челябинске покажут спектакль с участием 30 инвалидов 

Хорошие новости 43 минуты назад
Фото: Хорошие новости
В субботу, 2 и 3 июня, в Челябинске покажут благотворительный спектакль «Необыкновенная сказка». В постановке участвует порядка 65 актеров, 30 из которых ребята с ограниченными возможностями по слуху и зрению, с повреждениями опорно-двигательного аппарата и с ДЦП.
Устраивает спектакль челябинская региональная общественная организация молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Наше место» совместно со школьниками и студентами Челябинска.
Подготовка к спектаклю длилась больше четырех месяцев. Режиссером-спектакля является Ольга Устинова — режиссер-постановщик челябинского государственного молодежного театра. Оригинальный сценарий был написан Татьяной Богдан.
— Сказку о том, как в обычном городе обычная девочка встретила обычного мальчика на инвалидной коляске, об их испытаниях и приключениях. Ведь для исполнения мечты нам не нужен волшебный цветок. Главное— это наши близкие, наши друзья и наша вера в чудеса. А чудеса совсем рядом, нужно просто протянуть руку, — объясняют организаторы.
Билеты на спектакль бесплатные, получить их могут семьи, воспитывающие детей с инвалидностью и родители с ОВЗ, воспитывающие здоровых детей. Вопросы по билетам можно задать по телефону 8-932-304-50-60 31 июня и 1 мая с 10:00 до 17:00.
Спектакль «Необыкновенная сказка» пройдет 2 и 3 июня во Дворце детского творчества по адресу ул. Доватора, 15.
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