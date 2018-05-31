Мэрия Самары: власти не имеют отношения к сообщениям «об особом контроле за детьми в период ЧМ-2018»

В распространяемых рекомендациях говорится о запрете фотографировать фанатов, о том, что с 1 июня дети не могу гулять на улице без присмотра, просят не посещать торговые центры, так как там будут транслировать матчи «и фанаты могут присутствовать и там», а также предложение «отвозить детей в деревни».

Сообщение, по данным управления информации и аналитики, написано с огромным количеством орфографических ошибок, а сведения, приведенные в нем не соответствует действительности. В ряде сообществ письмо рассылается от имени городской администрации или департамента образования.