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Благотворительный концерт ко Дню защиты детей пройдет на улице Пришвина
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Благотворительный концерт ко Дню защиты детей пройдет на улице Пришвина 

Управа района Бибирево 2 часа назад
Фото: Управа района Бибирево
Благотворительный духовно-просветительский концерт под названием «Благодарю!» пройдет в субботу, 2 июня, в концертном зале спортивно-досугового центра «Кентавр».
Как сообщил представитель молодежной палаты района, мероприятие приурочено к Международному дню защиты детей.
— В программе — выступление ведущих творческих коллективов Москвы и Московской области, — рассказал представитель молодежной палаты.
Концерт начнется в 14.00 по адресу: улица Пришвина, дом 12, корпус 2. Вход свободный для всех желающих. (вт)
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