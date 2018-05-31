Благотворительный концерт ко Дню защиты детей пройдет на улице Пришвина

Благотворительный духовно-просветительский концерт под названием «Благодарю!» пройдет в субботу, 2 июня, в концертном зале спортивно-досугового центра «Кентавр».

Как сообщил представитель молодежной палаты района, мероприятие приурочено к Международному дню защиты детей.

— В программе — выступление ведущих творческих коллективов Москвы и Московской области, — рассказал представитель молодежной палаты.

Концерт начнется в 14.00 по адресу: улица Пришвина, дом 12, корпус 2. Вход свободный для всех желающих. (вт)