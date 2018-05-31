День защиты детей: праздничную программу подготовили в дендропарке

День защиты детей отметят в Бирюлевском дендропарке, который расположен в районе Бирюлево Западное Южного административного округа, в пятницу, 1 июня. Соответствующее объявление было опубликовано на официальной странице парка в социальной сети.

Организаторы подготовили для юных гостей праздничный концерт, мастер-класс под названием «Солнышко» по созданию поделок из бросового материала. Центральная тема праздника — познавательные викторины и анимации, посвященные экологии.

Место проведения праздника — центральная площадь в Бирюлевском дендропарке. Она расположена по адресу: улица Липецкая, владение 5А. Мероприятие рассчитано на детей старше 6 лет.

Источник: Бирюлевский дендропарк