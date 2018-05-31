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День защиты детей: праздничную программу подготовили в дендропарке
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День защиты детей: праздничную программу подготовили в дендропарке 

Управа района Бирюлево Западное 1 час назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
День защиты детей отметят в Бирюлевском дендропарке, который расположен в районе Бирюлево Западное Южного административного округа, в пятницу, 1 июня. Соответствующее объявление было опубликовано на официальной странице парка в социальной сети.
Организаторы подготовили для юных гостей праздничный концерт, мастер-класс под названием «Солнышко» по созданию поделок из бросового материала. Центральная тема праздника — познавательные викторины и анимации, посвященные экологии.
Место проведения праздника — центральная площадь в Бирюлевском дендропарке. Она расположена по адресу: улица Липецкая, владение 5А. Мероприятие рассчитано на детей старше 6 лет.
Источник: Бирюлевский дендропарк
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