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Праздник мыльных пузырей устроят в Ховрине
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Праздник мыльных пузырей устроят в Ховрине 

Префектура САО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура САО города Москвы
В районе Ховрино 5 июня на детской площадке по адресу ул. Дыбенко, д. 26, корп.1 пройдет мастер-класс с мыльными пузырями «Радость фантазии», посвященный Дню защиты детей. Организатор мероприятия — АНО ЦПСИ Центр развития «Clever Park».
Мыльные пузыри вызывают ассоциацию с хорошим и позитивным настроением, яркими красками, которые станут украшением любого детского праздника, сделав его незабываемым.
Мыльные пузыри — радость детства, это легкие, воздушные шарики, переливающиеся всеми цветами радуги, всегда вызывают улыбку и восторг, причем не только у детей, но и у взрослых. У каждого человека, наверное, они ассоциируются с детством.
Мероприятие с мыльными пузырями — интересное представление для детей, участие в котором развивает их фантазию, внимание, а также провоцирует двигательную активность.
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