Праздник мыльных пузырей устроят в Ховрине

В районе Ховрино 5 июня на детской площадке по адресу ул. Дыбенко, д. 26, корп.1 пройдет мастер-класс с мыльными пузырями «Радость фантазии», посвященный Дню защиты детей. Организатор мероприятия — АНО ЦПСИ Центр развития «Clever Park».

Мыльные пузыри вызывают ассоциацию с хорошим и позитивным настроением, яркими красками, которые станут украшением любого детского праздника, сделав его незабываемым.

Мыльные пузыри — радость детства, это легкие, воздушные шарики, переливающиеся всеми цветами радуги, всегда вызывают улыбку и восторг, причем не только у детей, но и у взрослых. У каждого человека, наверное, они ассоциируются с детством.

Мероприятие с мыльными пузырями — интересное представление для детей, участие в котором развивает их фантазию, внимание, а также провоцирует двигательную активность.