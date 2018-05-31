Петрозаводчане собирают подписи против оптимизации детских садов 

С нового года в ряде детских садов Петрозаводска прошло сокращение ставок воспитателей. Было два педагога на группу. Стало три педагога на две группы. При этом у сотрудников дошкольного учреждения значительно увеличилась нагрузка и практически не увеличилась зарплата.
А на днях стало известно о другом новшестве — грядущем сокращении ставок младшего персонала — поваров, дворников, санитарок. Как утверждают авторы петиции, адресованной городским и республиканским властям, «подобная программа по оптимизации дошкольного образования — это вопиющее нарушение конституционных прав ребенка, а также федерального закона „Об образовании“.
Авторов петиции поддержал уполномоченный по защите прав ребенка Геннадий Сараев, который ранее уже направлял похожее обращение в адрес руководителей города и республики.
»Как детский психолог по образованию, я уверен, что при такой организации работы могут страдать и дети. Для ребенка очень важна стабильность, это дает ему ощущение безопасности и снижает тревожность. В случае частой смены воспитателей тревожность возрастает. Поэтому данное изменение явно не в интересах детей», — объяснил свою позицию омбудсмен.
В свою очередь, глава Петрозаводска Ирина Мирошник считает сокращение ставок не оптимизацией, а «эффективизацией». По словам градоначальницы, в дошкольных учреждениях сокращаются лишь невостребованные вакантные ставки, которых в петрозаводских детских садах насчитывается около 40.