Ещё
Петрозаводчане собирают подписи против оптимизации детских садов
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

Петрозаводчане собирают подписи против оптимизации детских садов 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
С нового года в ряде детских садов Петрозаводска прошло сокращение ставок воспитателей. Было два педагога на группу. Стало три педагога на две группы. При этом у сотрудников дошкольного учреждения значительно увеличилась нагрузка и практически не увеличилась зарплата.
А на днях стало известно о другом новшестве — грядущем сокращении ставок младшего персонала — поваров, дворников, санитарок. Как утверждают авторы петиции, адресованной городским и республиканским властям, «подобная программа по оптимизации дошкольного образования — это вопиющее нарушение конституционных прав ребенка, а также федерального закона „Об образовании“.
Авторов петиции поддержал уполномоченный по защите прав ребенка Геннадий Сараев, который ранее уже направлял похожее обращение в адрес руководителей города и республики.
»Как детский психолог по образованию, я уверен, что при такой организации работы могут страдать и дети. Для ребенка очень важна стабильность, это дает ему ощущение безопасности и снижает тревожность. В случае частой смены воспитателей тревожность возрастает. Поэтому данное изменение явно не в интересах детей», — объяснил свою позицию омбудсмен.
В свою очередь, глава Петрозаводска Ирина Мирошник считает сокращение ставок не оптимизацией, а «эффективизацией». По словам градоначальницы, в дошкольных учреждениях сокращаются лишь невостребованные вакантные ставки, которых в петрозаводских детских садах насчитывается около 40.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В стиле фэнтези. В Красноярске пройдет детский карнавал Двухлетний ребенок подавился зеленым горошком и умер в детском саду Старого Оскола В Самаре врач-анестезиолог, по вине которого погиб ребенок, предстанет перед судом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия глазами Голливуда: нелепости и ошибки1
Русская Ванга: почему скрывается слепая баба Нина3
Ляпы в советских кинохитах
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть1
Что стало с красавицей из «Покровских ворот»40
Видео
00:38
Лена Темникова рассказала о разрыве с Фадеевым
Концерты
02:03
Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»
Кино
02:54
Сердечный цээрушник и злые русские Иваны
Кино
00:55
Бари Алибасов сцепился с Юрием Лозой
Концерты
05:43
Удручающие киноподделки, позорящие оригиналы
Кино
03:56
Ляпы в советских кинохитах
Кино
08:15
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть
Кино
02:41
Кто помогал Олегу Видову получать роли
Кино
10:12
Россия глазами Голливуда: нелепости и ошибки
Кино
02:50
Правда ли, что жизнь Полищук сломали «12 стульев»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение