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1 июня детская железная дорога будет работать бесплатно
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1 июня детская железная дорога будет работать бесплатно 

Казанский Портал 2 часа назад
1 июня детская железная дорога проведет праздник в честь открытия летнего сезона. В этот день дети до 14 лет смогут прокатиться на поезде бесплатно.
Поезд совершит четыре рейса: в 10:00, 11:23, 14:15 и 15:38. Гостей праздника также ждут конкурсы, концерт и развлечения от аниматоров. Вход свободный, сообщает пресс-служба ГЖД.
Протяженность маршрута детской железной дороги — около 4 км. Первая станция — «Молодежная» в поселке Залесный, конечная — «Изумрудная» недалеко от Карьера.
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