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Младшеклассники из Восточного Дегунина отметили День защиты детей в ДК имени Зуева
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Младшеклассники из Восточного Дегунина отметили День защиты детей в ДК имени Зуева 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
Младшеклассники из школы № 1794 в Восточном Дегунине вместе с родителями отметили Международный день защиты детей на площадке ДК имени Зуева. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Дети и их родители стали зрителями необычного спектакля с элементами цирковых номеров, выступлениями фокусников и дрессированных животных, — рассказал сотрудник администрации. — Перед спектаклем в фойе целый час работали детские аниматоры. Ребята сделали аквагрим, посоревновались в ловкости и смекалке.
Напомним, школа № 1794 находится по адресу Керамический проезд, дом 47а. (мю)
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