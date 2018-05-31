Младшеклассники из Восточного Дегунина отметили День защиты детей в ДК имени Зуева

Младшеклассники из школы № 1794 в Восточном Дегунине вместе с родителями отметили Международный день защиты детей на площадке ДК имени Зуева. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Дети и их родители стали зрителями необычного спектакля с элементами цирковых номеров, выступлениями фокусников и дрессированных животных, — рассказал сотрудник администрации. — Перед спектаклем в фойе целый час работали детские аниматоры. Ребята сделали аквагрим, посоревновались в ловкости и смекалке.

Напомним, школа № 1794 находится по адресу Керамический проезд, дом 47а. (мю)