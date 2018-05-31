Родителям рекомендовали внимательнее следить за детьми в период ЧМ-2018

Рекомендации относительно присмотра за детьми во время проведения Чемпионата мира по футболу дали родителям на собраниях в школах Нижнего Новгорода. Об этом агентству Newsroom24 сообщили нижегородцы.

В частности, были даны советы, что нельзя делать детям. Например, фотографировать фанатов, носить футболки с антинаркотической символикой, брать подарки от чужих людей.

Также рекомендовано следить, в каких группах в соцсетях состоят дети.

Прозвучал призыв не разрешать детям гулять одним во дворах.

«Нам сказали, что с 1 июня замеченных без присмотра детей на улице будут отвозить в отделение полиции», — сообщила одна из родительниц.

Напомним, только более 3 тысяч британских болельщиков посетят Нижегородскую область во время ЧМ-2018.