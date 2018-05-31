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Родителям рекомендовали внимательнее следить за детьми в период ЧМ-2018
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Родителям рекомендовали внимательнее следить за детьми в период ЧМ-2018 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Рекомендации относительно присмотра за детьми во время проведения Чемпионата мира по футболу дали родителям на собраниях в школах Нижнего Новгорода. Об этом агентству Newsroom24 сообщили нижегородцы.
В частности, были даны советы, что нельзя делать детям. Например, фотографировать фанатов, носить футболки с антинаркотической символикой, брать подарки от чужих людей.
Также рекомендовано следить, в каких группах в соцсетях состоят дети.
Прозвучал призыв не разрешать детям гулять одним во дворах.
«Нам сказали, что с 1 июня замеченных без присмотра детей на улице будут отвозить в отделение полиции», — сообщила одна из родительниц.
Напомним, только более 3 тысяч британских болельщиков посетят Нижегородскую область во время ЧМ-2018.
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