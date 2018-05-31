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Департамент здравоохранения подготовил программу ко Дню защиты детей
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Департамент здравоохранения подготовил программу ко Дню защиты детей 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В праздничной программе детских городских поликлиник — конкурсы, выставки детского рисунка и детских поделок, круглые столы, тематические викторины, беседы, лекции и встречи с родителями, а также концерты и мастер-классы.
Так, в детской городской клинической больнице им. З. А. Башляевой состоится III Московский фестиваль «Здоровье и безопасность детей». На праздник заглянут детские творческие коллективы, звезды эстрады и «Ночные волки».
В реабилитационном центре «Текстильщики» для детей с ограниченными возможностями здоровья организаторы приготовили развлекательные и познавательные игры и турнир по игре «Бочча».
В детской больнице №13 им. Н. Ф. Филатова 2 июня покажут театральное представление с участием профессиональных актеров (начало в 12:00), а в детской больнице Святого Владимира 2 июня с 10:00 до 15:00 — день открытых дверей для детей.
Все желающие смогут посетить подразделения больницы, встретиться с главным врачом, ведущими специалистами. Предварительная запись не требуется, свободно можно прийти на праздник «Дети — наше будущее!», который состоится 1 июня с 9:00 до 13:00 в Вороновской больнице.
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