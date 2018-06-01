Ни один летний лагерь в Дагестане не подготовился к приему детей на 100%

В Дагестане к 1 июня не нашлось ни одного детского оздоровительного лагеря, полностью готового к приему детей. Летняя оздоровительная кампания стартует в середине июня.

Вопросы организации летнего отдыха детей обсуждались на заседании комиссии под руководством зампреда правительства республики — министра образования и науки Уммупазиль Омаровой , прошедшем 31 мая. Участники заседания оценили готовность каждого оздоровительного лагеря. Основная часть замечаний касается обследования и вакцинации персонала, отсутствия проектов условий санитарной охраны и санитарного заключения на водоисточники, объявления торгов и определения поставщиков продуктов, сообщается на сайте Минобрнауки Дагестана.

«Ни один лагерь на сегодняшний день не готов на 100%. И я повторю еще раз, что без устранения всех замечаний ни один лагерь функционировать не будет», — подчеркнула вице-премьер.

Заявки для включения в общереспубликанский реестр подали 35 летних оздоровительных учреждений. Во всех лагерях прошли комплексные проверки, однако получить заключение межведомственной комиссии и попасть в реестр они смогут только после устранения всех замечаний.

Кампания летнего оздоровительного отдыха детей — 2018 стартует в середине июня. За лето оздоровительные учреждения планируют принять более 13 тысяч детей. На эти цели из республиканского бюджета выделено более 167 миллионов рублей.