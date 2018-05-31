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В Бабушкинском пройдет праздник в честь Дня защиты детей
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В Бабушкинском пройдет праздник в честь Дня защиты детей 

Управа района Бабушкинский 1 час назад
Фото: Управа района Бабушкинский
В Культурном центре на улице Коминтерна 1 июня состоится праздник в честь Дня защиты детей.
— Приглашаем всех желающих принять участие в грандиозном научном шоу, в рамках которого пройдет интерактивная программа с танцами и играми. Кроме того, гостей ждёт яркое преображение от профессионального аквагримёра, — рассказали в пресс-службе центра.
Гостей ждут по адресу ул. Коминтерна, 11/7. Начало в 18.30. Вход свободный по предварительной регистрации. Оставить заявку можно по телефону 8 (495) 471-45-66. (ео)
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