В Бабушкинском пройдет праздник в честь Дня защиты детей

В Культурном центре на улице Коминтерна 1 июня состоится праздник в честь Дня защиты детей.

— Приглашаем всех желающих принять участие в грандиозном научном шоу, в рамках которого пройдет интерактивная программа с танцами и играми. Кроме того, гостей ждёт яркое преображение от профессионального аквагримёра, — рассказали в пресс-службе центра.

Гостей ждут по адресу ул. Коминтерна, 11/7. Начало в 18.30. Вход свободный по предварительной регистрации. Оставить заявку можно по телефону 8 (495) 471-45-66. (ео)