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Средиземноморье теряет традиции здорового питания
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Средиземноморье теряет традиции здорового питания 

BFM.RU 32 минуты назад
Фото: Русские Афины
Европейские страны Средиземноморья теряют традиции здорового питания, что приводит к ускорению распространения ожирения и сопутствующих заболеваний. Об этом, как сообщает «Интерфакс», свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По оценкам ВОЗ, дети в странах Средиземноморья оказались толще сверстников из других европейских государств: на Кипре 43% мальчиков и девочек девяти лет страдают от лишнего веса или ожирения, в Греции, Италии и Испании этот показатель также выше 40%.
Традиционная средиземноморская диета богата овощами, фруктами и рыбой, но сейчас в Швеции подрастающее поколение употребляет в пищу рыбу, оливковое масло и томаты гораздо чаще, чем жители Италии или Испании.
Нездоровая пища, конфеты и газировка вытеснили традиционные здоровые блюда, отмечает руководитель программы по вопросам питания, физической активности и ожирения ВОЗ Жуан Бреда. «Средиземноморская диета на грани исчезновения, и нам необходимо ее восстановить», — говорит он.
ВОЗ включает в европейскую программу и страны бывшего СССР, причем в Таджикистане, Туркмении и Казахстане наблюдаются самые низкие показатели детского ожирения среди 40 исследуемых стран. Немногим выше и цифры во Франции, Норвегии, Латвии и Дании — от 5% до 9%.
Великобритания не предоставляет официальных данных для инициативы ВОЗ, но приблизительно каждый третий ребенок к завершению начальной школы (примерно в 11 лет) сталкивается с проблемой лишнего веса.
В последние годы страны Средиземноморья занялись решением проблемы здорового питания, и первые результаты уже заметны. Например, как минимум 75% детей в Италии снова едят фрукты каждый день. «Это прогресс. Они признали, что проблема есть, и пытаются ее решить», — сказал Бреда.
Европейская инициатива ВОЗ по эпиднадзору за детским ожирением появилась в 2008 году, в настоящее время она занимается 40 странами, предоставляющих информацию о весе и росте детей.
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