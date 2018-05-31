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Более 80 тысяч детей будут летом отдыхать в лагерях Юнармии
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Более 80 тысяч детей будут летом отдыхать в лагерях Юнармии 

ТК «Звезда» 37 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Летние лагеря движения «Юнармия» примут этим летом около 80 тысяч детей, сообщил Начальник главного штаба «Юнармии» Дмитрий Труненков.
По словам Труненкова, в международном детском центре «Артек» недавно закончилась инновационная смена «Юнтех», в ходе которой ребята собирали, конструировали и управляли дронами. Несколько дней назад закончилась смена «Юнармеец» в «Орленке».
Также в июле пройдут соревнования военно-спортивной игре «Победа», в которых примут участие сотни юнармейцев.
Юнармия — всероссийское военно-патриотическое общественное движение, созданное в январе и зарегистрировано 29 июля 2016 года.
Главная заявленная цель движения: вызвать интерес у подрастающего поколения к географии, истории России и её народов, героев, выдающихся ученых и полководцев. В движение вступить может любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд.
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