В Коми на территории детдома имени Католикова к 100-летию региона построят спорткомплекс 

СЫКТЫВКАР, 31 мая. /ТАСС/. Спорткомплекс и детские игровые зоны появятся на территории детского дома имени педагога Александра Католикова в Коми к 100-летию республики, которое будет отмечаться в 2021 году, сообщили в четверг в пресс-службе главы региона.
"Мы улучшаем условия в помещениях детского дома, но вместе с тем надо привести в порядок и прилегающую территорию. К 100-летию республики здесь должны быть созданы современные условия для детей — спортивный комплекс, детские игровые зоны", — процитировала пресс-служба главу Коми Сергея Гапликова по итогам его посещения детдома накануне Дня защиты детей.
Руководитель республики поручил зампреду правительства Наталье Михальченковой учесть пожелания детей и педагогов и представить эскизы.
Гапликов оценил условия проживания и обучения детей, осмотрел капитально отремонтированный спальный корпус, где расположены также помещения дополнительного образования, медицинские кабинеты и жилые блоки для воспитанников, которые находятся на постинтернатном сопровождении. Руководитель региона вручил благодарственные письма отличившимся в учебе выпускникам и сертификат на приобретение спортивного оборудования для детского дома.
В действующем с 1956 года детдоме воспитываются 109 детей 3-18 лет. В селе Межадор, которое располагается в 70 км от Сыктывкара, имеется летняя дача, где дети отдыхают и работают, выращивая для себя овощи на зиму. Детей активно привлекают к труду, ремонтным работам, получению навыков кулинарного, плотницкого, столярного, швейного дела. Такую методику воспитания детей, чтобы подружить их, сплотить и подготовить к взрослой жизни в обществе, разработал известный российский воспитатель и педагог, член— корреспондент РАН, народный учитель СССР Александр Католиков, чье имя теперь носит детдом.