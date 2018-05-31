Беларусь заняла 35-е место в рейтинге стран счастливого детства

Оказалось, что к числу претендентов можно отнести каждого пятого гражданина страны. И хотя за истекшие восемь лет количество детей в Беларуси выросло на 6,1 процента, их общее число пока не превышает одного миллиона 865 тысяч в возрасте до 18 лет. В прошлом году, например, в республике родилось 103 тысячи детей и, в соответствии с ежегодной тенденцией, — мальчиков больше, чем девочек. Пропорция: 53 к 50.

Стоит добавить и еще одну достаточно обнадеживающую страничку из новейшей истории «босоногого» детства в Беларуси. Республика оказалась на 35-м месте из 175 стран в рейтинге международной благотворительной организации Save the Children.

При составлении документа экспертами учитывались восемь показателей, которые касаются детского здоровья, образования, труда, брака, деторождения, уровня насилия. Беларусь в этом марафоне обошла даже США и Россию, которые разместились на 36-й и 37-й строчках соответственно.

В десятке стран, где, по мнению авторов рейтинга, созданы самые лучшие условия для детей, находятся Сингапур, Словения, Норвегия, Швеция, Финляндия, Ирландия, Нидерланды, Исландия, Италия, Южная Корея. А хуже всего, по данным отчета, обстоят дела в Конго, Сьерра-Леоне, Гвинее, Нигерии, Сомали, Южном Судане, Чаде, Центральноафриканской Республике, Мали, Нигере.

И еще пара сюжетов из свежих статистических опросов. На долю детей до 6-летнего возраста в Беларуси, как уже сообщал «СОЮЗ», приходится 43,4% от общей численности детей (809 тысяч), до 14 лет — 42,2% (или 786 тысяч). Правда, почти в три раза меньше зарегистрировано в стране подростков в возрасте 15-17-ти лет.

Врачи с удовлетворением отмечают, что тенденция к рождению второго и последующих детей, которая наметилась в последние годы, продолжает сохраняться в РБ. В прошлом году было 1099 случаев рождения двойни, правда, тройни родились только у 16 семей.

Социальные векторы развития Беларуси свидетельствуют о том, что государство регулярно уделяет повышенное внимание усилению материальной поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей. Об этом говорит и динамика роста пособий. Их размер при рождении ребенка в мае 2018 года по сравнению c аналогичным периодом прошлого года увеличился на 12,4%. А размер компенсаций по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет подрос на 19,4%.

Значительное внимание уделяется государством и вопросам защиты детей, оставшихся без родительской опеки. На начало текущего года численность детей-сирот в РБ составила около 20 тысяч, из них в семьях воспитывалось 15,7 тысяч, в детских интернатных учреждениях — 3,4 тысячи.