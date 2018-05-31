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«Главное — соблюдать меры безопасности». Воробьев рассказал о подмосковных летних лагерях
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«Главное — соблюдать меры безопасности». Воробьев рассказал о подмосковных летних лагерях 

360tv.ru 7 минут назад
Фото: 360tv.ru
В Московской области работает более двадцати крупных детских летних лагерей. Губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала «360» заявил, что путевки в них расписаны на все три смены.
«Наша задача, развивать, поддерживать, в том числе и сотрудничать с Москвой, потому что есть муниципальные летние лагеря, есть частные лагеря. Мы поддерживаем их работу в Подмосковье, но здесь главное — соблюдать меры безопасности. Потому что когда родители отдают своего ребенка в летний лагерь, они должны быть спокойны, они должны быть уверены, что все организовано на должном уровне», — заявил глава Подмосковья. Это, по его словам, касается и питания, и безопасности.
Воробьев подчеркнул, что работу летних лагерей взяли под свой контроль все подмосковные службы.
Всего этим летом в Московской области будет работать порядка 1200 летних лагерей. 100 из них — загородные оздоровительные лагеря и около 1070 — лагеря с дневным пребыванием.
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