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Программа праздника Дня защиты детей в Тихвине
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Программа праздника Дня защиты детей в Тихвине 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Так как День защиты детей в этом году выпадает на пятницу, а в будний день не все жители смогут насладиться праздником, администрация города Тихвина приняла решение провести его 2 июня в субботу.
В этом году Тихвин организует у себя празднование Международного дня защиты детей в Ленинградской области. Мероприятие пройдет при поддержке регионального правительства, уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области, администрации Тихвинского района, областного отделения Российского детского фонда и состоится традиционно на площади перед Дворцом культуры им. Н. А. Римского-Корсакова. Но в Программа праздничных мероприятий
11 часов всех приглашает в гости анимационная программа «Здравствуй, Лето!» это разнообразные аттракционы, веселые эстафеты, рисование мелом на асфальте, фотозона. А также выступления лучших детских и молодежных коллективов Тихвина. Концертный зал Дворца культуры распахнет свои двери в 12 часов, там на сцене в торжественной обстановке наградят победителей и участников областного конкурса рисунка «Страна Вообразилия» из Бокситогорского, Волховского, Киришского, Кировского и Тихвинского районов. Посмотреть рисунки можно будет на выставке в фойе третьего этажа. Из Санкт-Петербургского в гости в Тихвин приедет театр на Литейном, артисты которого в 12.30 покажут спектакль «Волшебная сказка о сестрице Аленушке, братце Иванушке и злой Бабе Яге».
Но и на 1 июня в городе запланирована небольшая развлекательная программа. На фестивальной площадке парка «Эрувиль Сен-Клер» в 11 начнется праздник — «Радуга детства»: церемония открытия детских площадок, конкурс «Рисунок на асфальте» (регистрация участников конкурса рисунков — с 10.30.), выступления творческих коллективов.
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