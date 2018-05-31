Инспекторы-педагоги работают с трудными подростками

Подразделения полиции по делам несовершеннолетних 31 мая отметили 83-ю годовщину с момента основания. Вместе с инспекторами в рейд отправился корреспондент «ВМ».

У инспекторов по делам несовершеннолетних, которые, кстати, абсолютно все имеют педагогическое образование, даже в профессиональный праздник — рабочий день.

— Мы такие же педагоги, как и школьные учителя. Только работаем не с обычными школьниками и родителями, а с трудными, которые уже совершили правонарушения, — рассказывает инспектор по делам несовершеннолетних Наталья Калашникова . — И главная задача — чтобы подопечные исправились, перестали совершать преступления и начали вести законопослушный образ жизни.

По словам Калашниковой, с начала года инспекторы по району Аэропорт составили 50 протоколов на подростков и 30 на родителей, которые не следят за воспитанием детей. Этих ребят ставят на учет и проводят с ними профилактические беседы.

— Например, с 2015 года на учете стоит семья Беляевых, где пять детей, — рассказывает Наталья Калашникова. — Их старший сын часто убегал из дома, бродяжничал, плохо учился. Его даже оставляли на второй год. А все из-за того, что родители пили и не следили за своими детьми. Очень много сил пришлось потратить нам чтобы его родители перестали пить и исправились, начали уделять внимание детям. И старший сын глядя на них исправился.

Вместе с полицейскими направляюсь на улицу 8 Марта, где живет семья Беляевых. Дверь нам открывает многодетная мать — Анастасия. Проходим в квартиру. Во всех трех комнатах чистота.

— А раньше такая была грязь — можно сажать картошку, — говорит, осматриваясь Наталья Калашникова. Она отмечает положительную тенденцию к исправлению родителей.

На руках Анастасии ее трехлетняя дочь Тамара.

— Извини, Томочка, что не прихватила шоколадку тебе, — говорит ребенку инспектор, — В следующий раз обязательно принесу.

А вот семилетней Маше и девятилетней Оле женщина вручает по авторучке. Интересуемся где сейчас глава семьи.

— На даче он. Хозяйством теперь занимается, — объясняет Анастасия Беляева. — А я устроилась на работу уборщицей. Как раз хотела заглянуть к вам, справку о трудоустройстве принести. Повезло мне, что вы сами пришли.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Светлана Смирнова , начальник ПДН ОМВД по району Аэропорт:

— В нашем отделении работают четыре инспектора. Из 10 250 проживающих в районе несовершеннолетних 34 состоят на учете за административные правонарушения: 14 — за употребление спиртных напитков, а 20 — за мелкое хулиганство.