День защиты детей отмечают в России

ТАСС , 1 июня. Международный день защиты детей отмечается в России 1 июня. По данным Росстата, в стране живут более 29 млн детей и подростков в возрасте до 18 лет — около 20% от общей численности населения. Решение отмечать эту дату было принято Международной демократической федерацией женщин в ноябре 1949 года. На сегодняшний день защита детства и повышение рождаемости в России — один из главных приоритетов государства.

Поддержка семей с детьми

Согласно данным Росстата, рождаемость в России в 2017 году оказалась минимальной с 2008 года и составила 1,69 млн человек.

Улучшение демографической ситуации и обеспечение устойчивого естественного роста численности населения стали одними из важнейших целей нового майского указа президента РФ Владимира Путина

Кроме того, с начала января в России начал действовать новый «демографический пакет» мер поддержки от государства. В частности, речь идет о введении ежемесячных выплат при рождении или усыновлении первого ребенка до достижения им полутора лет, продлении программы материнского капитала до конца 2021 года, введении дополнительных возможностей использования средств материнского капитала.

С целью совершенствования государственной политики в сфере защиты детства указом президента РФ 2018-2027 годы объявлены Десятилетием детства.

Право детей на образование

Один из ключевых приоритетов государства — обеспечение всех детей качественным образованием, начиная с детского сада. В 2018 году был запущен межведомственный проект, в ходе будет создано около 300 тыс. новых мест для самых маленьких дошколят — в возрасте от двух месяцев до трех лет. Планируется, что в ближайшие три года будет построено более 700 новых учреждений дошкольного образования.

Еще одна проблема, решить которую необходимо к 2025 году, — создание новых мест в школах. По данным, которые приводило ныне разделенное Минобрнауки , сегодня каждый десятый ребенок в России учится во вторую смену, а в трех регионах практикуется и третья. В связи с этим в 2016 году была запущена госпрограмма строительства новых школ, на которую ежегодно выделяется 25 млрд рублей. В 2017 году в рамках этой программы было введено в строй или капитально отремонтировано 83 учебных заведения, в результате в школах появилось более 56 тыс. новых мест.

Безопасный летний отдых

По данным Минпросвещения, главного куратора детского отдыха, в рамках летней оздоровительной кампании 2018 года отдохнут более 6 млн детей в 45 тыс. организаций.

Чтобы избежать происшествий с детьми по вине недобросовестных организаторов и сотрудников детских лагерей, в апреле 2018 года был принят закон, обязывающий каждый регион создать единый реестр проверенных организаций. Такой перечень, помогающий семьям правильно выбрать отдых для своего ребенка, должен быть размещен на сайте каждого регионального правительства.

Кроме того, Минпросвещения в ближайшее время разработает типовой договор, который обязательно будет заключаться с родителями перед заездом детей в лагерь. Взрослые также смогут обращаться в электронной форме в региональные органы государственной власти с заявлениями и жалобами.