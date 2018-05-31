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В России зафиксировали снижение рождаемости
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В России зафиксировали снижение рождаемости 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В январе-апреле 2018 года число родившихся и зарегистрированных в России детей снизилось на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает Росстат.
Как передает ТАСС, в январе-апреле 2018 года в России родилось 514,2 тыс. детей, что на 23 тыс. меньше, чем родилось в тот же период прошлого года. Наименьший спад (1,9%) зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе, наибольший (6,3%) в Северо-Западном.
Прирост населения в январе-апреле зафиксирован в пяти субъектах, самый высокий — в Республике Алтай (4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Прирост рожденных детей отмечается также в Ингушетии (3,2%), Калмыкии (2,2%), Орловской области (0,3%) и Чечне (0,1%).
Согласно данным Росстата, в 2017 году рождаемость в России оказалась минимальной с 2008 года и составила 1,69 млн человек. В 2008 году родилось 1,71 млн человек, после чего рождаемость стала расти, достигнув максимума в 1,94 млн человек в 2014 году за счет вхождения Крыма в состав России. В 2017 году по сравнению с 2016 годом рождаемость в России снизилась более чем на 10%. Также отмечалось, что в 2017 году резко выросло (до 8% по сравнению с 0,1% в 2016 году) число умерших над числом родившихся россиян.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД со ссылкой на доклад Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, к середине XXI века население России уменьшится до 132,7 млн человек.
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