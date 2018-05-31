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Самарским детям и подросткам предлагают провести летние каникулы с пользой
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Самарским детям и подросткам предлагают провести летние каникулы с пользой 

ТРК Губерния 1 час назад
Чем занять детей на каникулах, обсуждали сегодня на трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в правительстве Самарской области. Ежегодно в регионе летом трудятся около 8000 подростков от 14 до 18 лет. Среди самых популярных профессий — помощники библиотекарей, воспитатели, специалисты по работе с молодежью. Многие помогают благоустраивать свои города и села.
Около 250 тысяч детей будут отдыхать в детских лагерях. Всего их 720. Все они готовы на 100% и откроются 1 июня. 500 детишек отправятся в оздоровительные центры на Черноморском побережье. Стоит отметить, что родители оплачивают не более половины стоимости путевки. Для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, отдых полностью оплачивает региональный бюджет. Всего на летнюю оздоровительную кампанию в губернской казне заложено более 700 млн рублей. Также на заседании было подчеркнуто, что при организации отдыха нужно учитывать резкие перепады температуры.
ТРК Губерния: последние новости
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