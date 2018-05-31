Полицейских на Кубани стало больше к началу курортного сезона

Количество полицейских и маршрутов патрулирования увеличилось к 1 июня на территории Черноморского побережья Краснодарского края. Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24» со ссылкой на пресс‐службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Для сотрудников МВД в регионе самой главной задачей является организация спокойного летнего отдыха для жителей и гостей Кубани. Особое внимание они уделяют обеспечению безопасности каникул несовершеннолетних. Правоохранители проверили, как функционируют около 700 детских оздоровительных лагерей и санаториев.

Сотрудники отделов по делам несовершеннолетних рассказали родителям о том, что нужно помнить во время рекреации с детьми на берегу водоемов и в лесу. Они проконсультировали школьников по поводу необходимости безопасного поведения в каникулярное время. Полицейские стали активнее обращать внимание на то, что происходит возле мест отдыха детей.

Првоохранители узнали о состоянии дорог, расположенных недалеко от санаториев, а также на территориях, где обычно проходят маршруты перевозок детей. Они обследовали не только дорожное покрытие, но и железнодорожные переезды, улицы, светофоры.

Кроме того, в течение всего лета наиболее опытные и профессиональные сотрудники будут сопровождать организованные группы детей во время поездок к базам отдыха и обратно.

Полицейские проверяют жилой частный сектор, гостиницы. Эти действия необходимы для пресечения случаев нелегальной миграции. Всего они обнаружили 6,5 тысячи нарушителей, которым выписали штрафы на общую сумму в 13 миллионов рублей.

Полиция Армавира задержала в парке троих молодых хулиганов. Вандалы разобрали фонари и выкинули детали в фонтан, а также передвинули лавочки и клумбы.