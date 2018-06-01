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Сельхозкооперативы Кубани выиграли гранты на сумму более 100 миллионов рублей
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Сельхозкооперативы Кубани выиграли гранты на сумму более 100 миллионов рублей 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24» со ссылкой на пресс‐службу краевого министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Денежные средства они должны будут потратить на развитие хозяйства.
Организации были выбраны не случайно. Они стали победителями на региональном конкурсе по предоставлению грантов аграрным объединениям, работающим не более одного года.
Лидерами стали: «Кубанское поле» (Кореновский район), «Содружество» (Староминский район), «Казачий» (Крымский район) и «Успех» (Курганинский район).
Из краевого бюджета власти выделили 102,9 миллиона рублей, которые поровну разделят между победителями. Благодаря этому сельсхозкооперативы смогут компенсировать до 90% затрат на развитие материально-технической базы.
В конце июня пройдет очередной конкурс. На этот раз деньги выделят из федерального бюджета (210 миллионов рублей). На соревнования приглашаются фермерские объединения, функционирующие более одного года.
В Подмосковье молочное стадо увеличится на 47,5 тысячи голов. А производство молока возрастет до миллиона тонн.
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