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Более 90 детей заключенных в Ираке россиянок доставят на родину
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Более 90 детей заключенных в Ираке россиянок доставят на родину 

РИА Новости 1 час назад
ГРОЗНЫЙ, 31 мая — РИА Новости. Более 90 детей, заключенных и осужденных в Ираке за участие в ИГ* россиянок, будут доставлены на родину по мере установления гражданства, заявил в четверг член Совета Федерации, представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби.
В совещании, посвященном вопросу возвращения на родину детей и оказания правовой помощи осужденным в Ираке россиянкам, приняли участие представители федеральных органов власти по Чечне, правоохранительных органов, пограничной службы, правозащитники. Встреча прошла по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова.
"Всего на сегодняшний день планируется вернуть на родину 94 детей. В Россию их привезут в два этапа. Первая группа будет состоять из 49 детей, у 25 из них уже имеются все необходимые документы для возвращения", — уточнил сенатор. По его словам, дети с документами будут возвращены в Россию уже до конца июня.
Сабсаби сообщил, что следующий этап — возвращение детей, рожденных за пределами России.
"Эта задача посложнее, 45 детей рождены за границей: 38 — в Ираке, 5 — в Турции, один в Сирии и один в Германии. Мы будем просить родственников, желательно по отцовской линии, сдать анализ на ДНК, который позволит установить факт гражданства ребенка с последующим возвращением его на родину", — подчеркнул Сабсаби. Дети будут переданы на воспитание ближайшим родственникам.
Сенатор подчеркнул, что все дети из России находятся под российской юрисдикцией.
"Все дети находятся под нашим контролем. У нас есть письменная договоренность с властями Ирака, что русскоязычные дети ни в коем случае не будут передаваться на усыновление. По действующему законодательству Ирака, дети до трех лет находятся вместе с матерью в заключении, после этого их отдают в детские приюты. В настоящее время самому старшему ребенку исполнилось 11 лет", — уточнил Сабсаби.
По его словам, всего в багдадской женской тюрьме находится 49 российских женщин, из них на длительные сроки, включая пожизненное заключение, осуждена 21 женщина. 28 ждут своей участи.
В начале марта Сабсаби сообщил РИА Новости, что в центральной женской тюрьме Багдада содержатся 57 гражданок России и около 100 их детей, помещенных туда после освобождения правительственными силами территорий, подконтрольных террористической группировке ИГ*. Сообщалось, что среди заключенных женщины из Москвы, Тюмени, Нижневартовска, Волгоградской и Брянской областей, Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Татарстана.
*террористическая группировка, запрещена в РФ
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