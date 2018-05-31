Более 90 детей заключенных в Ираке россиянок доставят на родину

ГРОЗНЫЙ, 31 мая — РИА Новости . Более 90 детей, заключенных и осужденных в Ираке за участие в ИГ* россиянок, будут доставлены на родину по мере установления гражданства, заявил в четверг член Совета Федерации , представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби

В совещании, посвященном вопросу возвращения на родину детей и оказания правовой помощи осужденным в Ираке россиянкам, приняли участие представители федеральных органов власти по Чечне, правоохранительных органов , пограничной службы, правозащитники. Встреча прошла по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова

"Всего на сегодняшний день планируется вернуть на родину 94 детей. В Россию их привезут в два этапа. Первая группа будет состоять из 49 детей, у 25 из них уже имеются все необходимые документы для возвращения", — уточнил сенатор. По его словам, дети с документами будут возвращены в Россию уже до конца июня.

Сабсаби сообщил, что следующий этап — возвращение детей, рожденных за пределами России.

"Эта задача посложнее, 45 детей рождены за границей: 38 — в Ираке, 5 — в Турции, один в Сирии и один в Германии. Мы будем просить родственников, желательно по отцовской линии, сдать анализ на ДНК, который позволит установить факт гражданства ребенка с последующим возвращением его на родину", — подчеркнул Сабсаби. Дети будут переданы на воспитание ближайшим родственникам.

Сенатор подчеркнул, что все дети из России находятся под российской юрисдикцией.

"Все дети находятся под нашим контролем. У нас есть письменная договоренность с властями Ирака, что русскоязычные дети ни в коем случае не будут передаваться на усыновление. По действующему законодательству Ирака, дети до трех лет находятся вместе с матерью в заключении, после этого их отдают в детские приюты. В настоящее время самому старшему ребенку исполнилось 11 лет", — уточнил Сабсаби.

По его словам, всего в багдадской женской тюрьме находится 49 российских женщин, из них на длительные сроки, включая пожизненное заключение, осуждена 21 женщина. 28 ждут своей участи.

В начале марта Сабсаби сообщил РИА Новости, что в центральной женской тюрьме Багдада содержатся 57 гражданок России и около 100 их детей, помещенных туда после освобождения правительственными силами территорий, подконтрольных террористической группировке ИГ*. Сообщалось, что среди заключенных женщины из Москвы, Тюмени, Нижневартовска, Волгоградской и Брянской областей, Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Татарстана.

*террористическая группировка, запрещена в РФ