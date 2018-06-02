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В Башкирию вернут детей арестованных в Сирии и Ираке женщин
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В Башкирию вернут детей арестованных в Сирии и Ираке женщин 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Совсем скоро чеченское правительство организует очередной рейс с группой детей из стран Ближнего Востока. На борту будет не меньше 25 ребят — граждан Российской Федерации.
— Все они дети женщин, осужденных иракскими властями на большие сроки заключения, — рассказал член Совета Федерации и представитель главы Чеченской республики Зияд Сабсаби. — Рамзан Кадыров придает этому огромное значение и регулярно возвращает на родину детей и женщин из заключения.
Всего на родину планируют вернуть 94 ребенка. В Россию их привезут в два этапа. У многих еще не оформлены соответствующие документы.
— 45 детей рождены за границей, 38 — в Ираке, один — в Сирии, пять — в Турции и один — в Германии. Вернуть их будет сложнее, — пояснил Зияд Сабсаби. — Нам придется просить родственников сдать тест ДНК, чтобы установить факт гражданства.
Среди ребят, которые скоро окажутся на территории России, меньше 10 процентов уроженцы Чечни. В основном это выходцы из Татарстана, Башкирии, Центральной России и Северного Кавказа.
— 49 матерей сейчас в тюрьме. 21 одну осудили на длительные срок, в том числе и пожизненное заключение. 28 ожидают своей участи, — добавил сенатор.
Самому старшему из ребят 11 лет. По иракским законам, только дети до трех лет имеют право находиться с матерями в заключении.
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