В Башкирию вернут детей арестованных в Сирии и Ираке женщин

Совсем скоро чеченское правительство организует очередной рейс с группой детей из стран Ближнего Востока. На борту будет не меньше 25 ребят — граждан Российской Федерации.

Всего на родину планируют вернуть 94 ребенка. В Россию их привезут в два этапа. У многих еще не оформлены соответствующие документы.

— 45 детей рождены за границей, 38 — в Ираке, один — в Сирии, пять — в Турции и один — в Германии. Вернуть их будет сложнее, — пояснил Зияд Сабсаби. — Нам придется просить родственников сдать тест ДНК, чтобы установить факт гражданства.

Среди ребят, которые скоро окажутся на территории России, меньше 10 процентов уроженцы Чечни. В основном это выходцы из Татарстана, Башкирии, Центральной России и Северного Кавказа.

— 49 матерей сейчас в тюрьме. 21 одну осудили на длительные срок, в том числе и пожизненное заключение. 28 ожидают своей участи, — добавил сенатор.

Самому старшему из ребят 11 лет. По иракским законам, только дети до трех лет имеют право находиться с матерями в заключении.