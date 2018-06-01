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Суд в Москве арестовал экс-депутата воронежской облдумы по делу о хищении у Кержакова
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Суд в Москве арестовал экс-депутата воронежской облдумы по делу о хищении у Кержакова 

ТАСС 1 июня 2018
Фото: Главный региональный
МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Басманный суд Москвы санкционировал арест на два месяца бывшего депутата воронежской облдумы Руслана Лесных, обвиняемого в посредничестве при передаче взятки по делу о хищении более 300 млн рублей у футболиста Александра Кержакова. Об этом ТАСС сообщила в пятницу пресс-секретарь суда Юнона Царева. Ранее Лесных проходил по этому делу в статусе свидетеля.
"Басманным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лесных Руслана Анатольевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере") сроком на два месяца, то есть до 1 августа 2018 года", — сказала представитель суда. Судебное заседание прошло в закрытом от СМИ режиме.
Как пояснил ТАСС источник, знакомый с материалами дела, Руслан Лесных и осужденный ранее по этому делу воронежский предприниматель Михаил Сурин предложили нападающему петербургского "Зенита" Александру Кержакову вложить деньги в строительство нефтеперерабатывающего мини-завода в Панинском районе области. Кержаков передал Сурину свыше 300 млн рублей, которые Сурин присвоил.
Ленинский райсуд Воронежа в конце апреля 2016 года признал Сурина виновным в совершении преступления по статье 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") и приговорил к четырем годам колонии общего режима. В течение полутора лет Сурин несколько раз просил о замене неотбытой части срока более мягким наказанием, но получал отказы, потому что не выполнил условия договора, заключенного с Кержаковым в апреле 2016 года, об уступке права требования на сумму 70 млн рублей и намерении передачи футболисту 50% долей в уставном капитале ООО «Модуль». Адвокаты Кержакова возражали против смягчения приговора Сурину, пока он не выполнит условия договора.
В конце ноября 2017 года Воронежский облсуд заменил Сурину неотбытую часть наказания в виде лишения свободы на исправительные работы на срок четыре месяца и один день с удержанием ежемесячно в доход государства 10% из зарплаты.
Александр Кержаков — российский футболист, выступал за ФК «Зенит» (Санкт-Петербург). В общей сложности за годы клубной карьеры провел 513 игр, в которых забил 203 мяча. Является лучшим бомбардиром в истории «Зенита», а также наиболее результативным российским игроком в еврокубковых турнирах. С 2002 года — в составе национальной команды, в общей сложности провел за сборную России 91 игру, забил 30 мячей, является лучшим бомбардиром в истории национальной команды и наиболее результативным игроком в новейшей истории отечественного футбола.
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