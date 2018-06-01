В Воронежской облдуме рассказали о создании условий для развития детей

ВОРОНЕЖ, 1 июн — РИА Новости . Законодательная и исполнительная власть Воронежской области создают в регионе все условия для формирования условий воспитания и развития детей, заявил председатель облдумы Владимир Нетёсов

Первое июня 40 школьников из Воронежа и районов области встретили в Москве. Ребята побывают на экскурсии в Кремле, посетят Большой театр, покатаются на речном трамвайчике и погуляют по знаковым местам столицы. Поездку, приуроченную к Международному дню защиты детей, организовал Российский детский фонд при поддержке Воронежской областной думы и правительства региона. Приглашение в столицу России получили дети из социально незащищенных категорий — воспитанники воронежского детского дома №1, дети, проживающие в приемных семьях, оставшиеся без попечения родителей, из многодетных семей, а также победители различных творческих конкурсов и спортивных соревнований.

Накануне поездки в столицу с ребятами встретился председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов, который также возглавляет попечительский совет регионального отделения Российского детского фонда. Встреча прошла на Адмиралтейской площади Воронежа — по просьбе самих ребят.

"Детство каждого ребенка должно быть счастливым. Я считаю, очень важно, когда мы совместными усилиями вместе с представителями законодательной и исполнительной власти, педагогами и родителями формируем условия для воспитания и развития детей. Россия сильна регионами, а Воронежская область находится в числе лидеров по многим показателям, поэтому важно, чтобы дети росли настоящими патриотами России и развивали в будущем нашу область и страну", — сказал Нетёсов.

По его словам, для Воронежской областной думы и правительства региона уже стало традицией принимать участие в организации экскурсий в столицу России для детей из интернатов, многодетных, малообеспеченных и приемных семей.

"Хочется показать ребятам Москву, столицу России, чтобы они понимали основные принципы устройства нашего государства, видели ее главные символы и гордились своей страной", — отметил Нетёсов.

На Адмиралтейской площади в Воронеже для детей была организована экскурсия на корабль-музей «Гото Предестинация» (копию первого корабля русского военного флота, который был спущен на воду в Воронеже). Ребята узнали историю возникновения российского флота, смогли позвонить в корабельную рынду и сделать селфи с Петром I.

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