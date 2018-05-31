Воронежские школьники встретят главный детский праздник в Москве

Ежегодно 40 подростков отправляются на экскурсию в Столицу России.

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