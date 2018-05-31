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Воронежские школьники встретят главный детский праздник в Москве
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Воронежские школьники встретят главный детский праздник в Москве 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Ежегодно 40 подростков отправляются на экскурсию в Столицу России.
Главный детский праздник и первый день летних каникул некоторые воронежские школьники встретят в Москве. И этой традиции почти четверть века. Под эгидой детского фонда и при поддержке регионального парламента ежегодно 40 подростков отправляются на экскурсию в Столицу России. Как правило, это дети из интернатов, многодетных и малообеспеченных семей, а так же те, кто воспитывается в приемных семьях. Председатель облдумы Владимир Нетёсов, который также возглавляет попечительский совет детского фонда, встретился с путешественниками и пожелал им интересной поездки. Сбор назначили на Адмиралтейской площади, по просьбе самих ребят. Выяснилось, что многие из них давно мечтали попасть на «Гото Предистинацию». Таким образом, большая экскурсия в Москву началась уже в Воронеже. — Мне кажется, будет очень интересно, потому что много деток едет, можно будет познакомиться, увидеть столицу, — поделилась впечатлениями ученица УВК№1 Кристина Рыбина. — Посмотрят как живёт столица, посетят Большой театр, с экскурсией пройдут в Александровский сад, и ряд других достопримечательностей, которые являются символами нашей страны. И я считаю, очень важно, когда учителя, все ветви власти — исполнительная, законодательная, общественники, формируют те условия, чтобы наши дети воспитывались, становились гражданами России, — отметил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.
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