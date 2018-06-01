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Театр Образцова устроит детский праздник
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Театр Образцова устроит детский праздник 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Театр кукол имени Образцова в Москве поздравит юных зрителей с международным Днем защиты детей. Этот праздник «Играем вместе» устраивают вместе театр Образцова и телепередача «Спокойной ночи, малыши».
Первого июня по традиции все куклы из спектаклей Образцовского театра вместе с Филей, Хрюшей и Степашкой будут поздравлять детей в открытом к этому дню Образцовском парке, о котором так долго мечтал сам создатель театра.
Каждый ребенок, пришедший в этот день в Образцовский парк, сможет не только увидеть любимых героев, но и поиграть с ними, принять участие в веселом концерте с зажигательной музыкой, играми и песнями. Детям будут предложено нарисовать своего любимого кукольного друга. Эти рисунки составят галерею «Друзей кукол».
Ведущими праздника «Играем вместе» станут Оксана Чабанюк, больше знакомая детям, как Хрюша, и Андрей Нечаев –Филя. Режиссер праздника Екатерина Образцова — внучка мастера.
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