Театр Образцова устроит детский праздник

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости . Театр кукол имени Образцова в Москве поздравит юных зрителей с международным Днем защиты детей. Этот праздник «Играем вместе» устраивают вместе театр Образцова и телепередача «Спокойной ночи, малыши».

Первого июня по традиции все куклы из спектаклей Образцовского театра вместе с Филей, Хрюшей и Степашкой будут поздравлять детей в открытом к этому дню Образцовском парке, о котором так долго мечтал сам создатель театра.

Каждый ребенок, пришедший в этот день в Образцовский парк, сможет не только увидеть любимых героев, но и поиграть с ними, принять участие в веселом концерте с зажигательной музыкой, играми и песнями. Детям будут предложено нарисовать своего любимого кукольного друга. Эти рисунки составят галерею «Друзей кукол».