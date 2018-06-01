Вопрос эксперту: почему вакцинация детей — это важно?

«Я обязательно вакцинирую своего ребёнка согласно национальному календарю прививок и себе все прививки также делаю». 1 Антипрививочницы VS врачи: факты и аргументы — Сегодня к вакцинации отношение очень неоднозначное: одни выступают исключительно «за», другие находят десятки доводов «против». Какую позицию занимаете вы?

— Как врач и как человек я считаю, что вакцинироваться необходимо. Причём не только детям, но и взрослым, ведь иммунитет со временем ослабевает. Вакцинация очень важна для здоровья всего населения.

— Однако многие осознанно отказываются от вакцинации, приводя в качестве аргументов разумные на первый взгляд доводы. Например, будто некоторые болезни были побеждены не прививками, а временем: улучшением качества жизни, научными достижениями… Что думаете вы?

— Только благодаря вакцинации удалось искоренить такие страшные заболевания, как оспа, чума, дифтерия. В свое время они унесли множество жизней. Ну и опять же — работает коллективный иммунитет, сформировавшийся за счет вакцинированных людей. Однако сейчас заболеваемость вновь растет, и отчасти это происходит из-за отказа людей делать прививки.

— Свой отказ вакцинироваться антипрививочники также объясняют тем, что о качестве и составе вакцин нам почти ничего не известно. Это правда?

— Все вакцины, которые есть у нас в стране, проверены и исследованы Всемирной организацией здравоохранения . Плохих вакцин нет — есть разные по составу и компонентам. Но главное — они все работают.

— Однако при этом не гарантируют стопроцентной защиты?

— Да, вероятность заболеть есть даже у полностью вакцинированного человека, но она минимальна. К тому же привитые люди, заразившись, выздоравливают быстрее, и в большинстве случаев заболевание не дает осложнений. Например, у привитых коклюш протекает в более легкой форме, чем у тех, кто отказался от вакцинации.

— Что делать тем, кто сначала решил отказаться от вакцинации, а потом передумал? Каков план действий в этом случае?

— Начать делать прививки — это уже правильное решение и важный шаг. Индивидуальный календарь вакцинации обсуждается с педиатром: он поможет его составить, опираясь на индивидуальные особенности ребёнка. Доктор также назначит план обследования перед началом вакцинации. В него войдут осмотры специалистов и необходимые анализы. 2 Просто об осложнениях — Кстати, про осложнения: почему о них не принято говорить открыто? Бывает так, что врачи в поликлинике даже не предупреждают о возможных негативных последствиях вакцинации.

— Действительно, осложнения после вакцинации встречаются, но происходит это достаточно редко. Подготовка к вакцинации — это важный и сложный процесс, в котором должен участвовать не только педиатр, но и родители ребенка. В каждом конкретном случае препарат, которым ребёнок будет прививаться, должен быть подобран в зависимости от возраста и индивидуальных особенностей. Именно за это отвечает педиатр. Родители должны быть уверены в здоровье своего ребёнка перед вакцинацией: необходимо следить за температурой, аппетитом, настроением, а также ограничить контакты за несколько дней до прививки. Чаще всего «осложнениями после вакцинации» называют реакции на саму прививку. Это нормальное явление, потому что в течение некоторого времени происходит выработка иммунитета. После прививки возможны:

температура слабость ребёнок становится более капризным кожная реакция в месте введения препарата: покраснение, болезненность, припухлость.

Врач должен предупредить обо всём этом родителей и рассказать, как действовать в случае возникновения реакции. После прививки лучше на время отказаться от посещения общественных мест, где ребёнок может встретиться с ОРВИ и другими инфекциями. 3 От всего ли прививаемся? — Почему в национальный календарь не входят прививки от некоторых тяжелых заболеваний? Например, от менингита?

— Это не так. Менингит могут вызвать разные микроорганизмы, и от самых опасных прививки существуют и входят в национальный календарь.

— Однако не все эти вакцины можно найти в обыкновенной районной поликлинике…

— Да, учитывая недостаточное количество некоторых вакцин в поликлиниках, ими прививают лишь по эпидпоказаниям. Однако сейчас на государственном уровне идет работа по внедрению этих вакцин для профилактики всех желающих.

— Даже врачи часто советуют делать прививки импортными вакцинами, но сейчас с ними большие перебои. Что делать тем, кто не может нигде найти необходимую по плану вакцину?

— Как я уже говорила, плохих или хороших вакцин нет, есть лишь разница в их составе. Родители вместе с педиатром принимают решение о том, какие прививки и какими вакцинами делать. Ждать определенных вакцин необязательно.

— В интернете сейчас много информации о вспышке заболеваемости корью. Правда ли, что нам грозит эпидемия?

— Кори действительно много. Болеют как дети, так и взрослые. Эпидемии пока нет, но заболеваемость растет. Если ребёнок привит от кори, то вероятность заболеть минимальная и делать специально больше ничего не надо. По календарю прививок вакцинация от кори происходит в 1 год и в 6 лет. Если ребёнок не привит, то лучше сделать прививку прямо сейчас, а взрослым сдать кровь на антитела к кори и убедится в своём иммунитете.