Кадыров пообещал вернуть 94 детей из Ирака

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Россию из Ирака будут перевезены 94 ребенка женщин, которых осудили в этой стране на длительные тюремные сроки. Об этом он написал в своем официальном аккаунте.

"После небольшой паузы, связанной с решением сложных юридических вопросов, домой в Россию будет возвращено 94 ребенка. Это дети женщин, осужденных иракскими властями на большие сроки заключения", — написал Кадыров.

Глава Чечни рассказал, что детей перевезут в Россию в два этапа. В первой группе 49 детей, 25 из них привезут в июне текущего года — по ним подготовлены все необходимые документы для пересечения границы. По остальным в данный момент ведутся необходимые юридические процедуры. На второй этап запланировано возвращение детей, которые родились за пределами России. Кадыров подчеркнул, что этот процесс является «очень сложным».

Также он рассказал, что власти Чечни планируют обратиться к родственникам детей с предложением о сдаче теста на ДНК — он позволит установить факт гражданства ребенка и упростит процедуру возвращения. Кадыров добавил, что у российской стороны есть договоренность с Ираком, согласно которой местные власти не будут отдавать на усыновление в иракские семьи русскоговорящих детей.

По данным главы Чечни, в данный момент в Ираке заключены 49 российских женщин. 21 осуждена на пожизненное заключение, две приговорены к смертной казни, а еще 26 ожидают решения суда.

Ранее Кадыров рассказал подробности возвращения детей из Сирии.