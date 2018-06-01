День защиты детей в регионах России отметят космической выставкой и прогулками под парусом

ТАСС , 1 июня. Международный день защиты детей отмечается в России в пятницу. Его отметят в разных городах России детскими праздниками, веселыми квестами и спортивными соревнованиями, передают корреспонденты ТАСС.

По традиции организаторы событий особое внимание уделяют детям, оставшимся без попечения родителей, или тем, кто борется с тяжелыми заболеваниями.

Российский детский фонд уже в 31-й раз устраивает в первый день лета праздник для детей из 26 регионов России, а также из Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Армении, Молдавии, Белоруссии. Ребята побывают в Московском Кремле и лучших музеях и ресторанах столицы, а также в Большом театре на спектакле «Кай и Герда». «В Москву приезжают в этом году 11 тыс. детей, которым мы помогаем и в течение года. Пережившие вооруженные конфликты, инвалиды, воспитанники детских домов, а также талантливые юные музыканты и ученые, представители международных правозащитных организаций», — сказал ТАСС председатель Российского детского фонда писатель Альберт Лиханов

День под парусами и вечер за чтением

Открытие парусного сезона для юных мореплавателей состоится в городе Невельске Сахалинской области в День защиты детей. «Здесь второй год будет работать отделение парусного спорта, где занимаются более двух десятков юных спортсменов. В этот день в портовом городе пройдет открытый турнир, участие в котором примут спортсмены из Невельска и Холмска», — рассказали ТАСС организаторы мероприятия.

В Чите в этот день пройдет «Парад семьи», участниками которого станут 200 представителей национальных диаспор, живущих в Забайкалье, и многодетные семьи.

А в "Ельцин Центре" в Екатеринбурге в рамках культурно-просветительского проекта старейшего информационного агентства России ТАСС — «Главные кадры. ТАСС открывает архивы» дети пройдут квест, мастер-класс и смогут задать вопросы пилоту и стюардессе "Уральских авиалиний" . Также 1 июня в Екатеринбурге заработает открытая библиотека на набережной и в парке города. Дети могут оставить или забрать любую книгу в шкафах, которыми обустроят читальню под открытым небом.

В Санкт-Петербурге праздник начнут отмечать с полуденным выстрелом пушки Петропавловской крепости, которая даст сигнал для старта общегородского флешмоба «Мойдодыр». Акция в этом году посвящена 95-летию издания любимой многими поколениями детской книги Корнея Чуковского и пройдет в 45 библиотеках города.

Космические прогулки и мир без слез

В Уфе в День защиты детей в одном из торговых центров откроется выставка-приключение в мир космических технологий, которая расположилась на площади более 1,5 тыс. кв. м.

"Все желающие смогут «выйти» в открытый космос, прогуляться по Марсу или научиться управлять настоящим космическим кораблем", — уточнили организаторы космической одиссеи. В Ижевске в День защиты детей постараются установить рекорд России по массовой сборке-разборке автомата Калашникова.

В Волгограде 1 июня откроется так называемый город мечты — художники на асфальте большой игровой площадки в областном онкологическом диспансере нарисуют красками сказочный город, который будет виден всем пациентам из окон детской больницы.

В Грозном пройдет акция «Мир без слез», направленная на поддержку детских учреждений здравоохранения. «В рамках благотворительной программы 1,5 млн рублей выделено детской клинической больнице № 2 на приобретение необходимого медоборудования. В гости к детям приедут также персонажи легендарной телепередачи „Спокойной ночи, малыши!“ — сообщили в минздраве Чечни.

Футбольный пас и игрушки своими руками

Футбол станет главной темой праздника в Сочи — более 1,5 тыс. местных школьников соберутся на площади Искусств, чтобы проверить свои знания о культуре, национальных и футбольных традициях стран-участниц ЧМ-2018, поучаствовать в мастер-классах по изготовлению футбольных сувениров и в конкурсе на лучшего вратаря.

Жители Пскова и гости города смогут создать своими руками игрушку по средневековой технологии в рамках фестиваля ремесленной культуры „Кукольное дело“, рассказала ТАСС первый заместитель директора псковского областного центра народного творчества Лидия Чечельницкая.

Профориентационную работу с детьми проведут в Калининграде, где впервые пройдет детский фестиваль профессий. Подростки в игровой форме смогут попробовать себя в качестве экскурсовода, продавца или радиохимика. Родителям расскажут, как помочь подростку определиться с профессиональным выбором. „Будут работать более 20 профессиональных площадок для детей в возрасте от 5 до 14 лет“, — сообщили в пресс-службе областного правительства.

Мастер-класс от казаков и памятник котенку

На Ставрополье в День защиты детей стартует Всероссийский православный детский казачий фестиваль, посетить который планируют более 300 участников. „Три дня дети будут жить в палаточном лагере, посещать мастер— классы, смотреть концерты казачьих коллективов. Предстоят и соревнования: покорение гладкого столба, метание саперной лопатки, джигитовка, рубка шашкой, переноска воды коромыслом“, — сообщили в краевом комитете по делам национальностей и казачества.

А юные жители Воронежа отметят веселым праздником 15-летие установки памятника главному персонажу мультфильма „Котенок с улицы Лизюкова“.