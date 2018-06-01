Выставка о детях эпохи Первой мировой войны откроется в Ратной палате в Царском Селе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. / ТАСС /. Царскосельский музей-заповедник открывает в День защиты детей выставку о том, как отразилась Первая мировая война на жизни юных соотечественников начала XX века. Фотографии, игрушки и личные вещи рассказывают о быте, настроении и занятиях детей в военный период.

"Выставка «Дети в Великой войне» дает возможность увидеть, как отразилась Первая мировая война на жизни детей начала XX века. Вслед за маленьким ребенком мы проходим путь от детской, где были оставлены игрушки, до фронта и тыла, где ребята воевали и трудились на благо своей Отчизны", — сообщили в пресс-службе музея.

Производители игрушек начала ХХ века быстро реагировали на веяния времени. У детей начала ХХ века уже были макеты железных дорог, а с началом Первой мировой войны на куклах— мальчиках появляется военная форма, куклы-девочки превратились в сестер милосердия. Настольные игры и головоломки выпускались с сюжетами на военную тему.

Дети понимали, что происходит вокруг, и свои впечатления отражали на рисунках. Большую коллекцию детских рисунков собрал ученый, исследователь народного творчества Василий Воронов (1887-1940) — в ней работы мальчиков 7 -13 лет, учащихся младших классов, для которых рисование было домашним заданием. На их рисунках изображены солдаты и офицеры, военная техника, вагоны, автомобили, палата в госпитале и другие сюжеты военного времени. Эта коллекция хранится в Государственном историческом музее в Москве.

Дети на войне

Часть выставки посвящена юным героям войны. «Участие детей в войнах, детский героизм — не такое редкое явление. Известны случаи подвигов детей во время обороны Севастополя 1854 -1855 годов, Русско-японской войны 1904-1905 годов и, конечно, Великой Отечественной войны. В годы Первой мировой войны многие дети тоже бежали на фронт, чтобы защищать свою страну», — отмечают организаторы выставки.

Он родился в 1900 году и в раннем возрасте был отдан в солдатскую школу Лейб-гвардии Семеновского полка. В знак окончания школы он получил часы фирмы «Ф. Винтеръ» с именной наградной надписью. После окончания школы Александр самовольно ушел на фронт и в одном из первых боев погиб. Часы и три его фотографии семья хранила все это время, а в 2017 году передала в дар музею-заповеднику «Царское Село», рассказали в пресс-службе музея.