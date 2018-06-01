В России стартует летний сезон юнармейских лагерей

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости . Летний сезон юнармейских лагерей стартует во всех регионах России с 1 июня, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ

"Общее количество лагерей в этом году превысит 1,5 тысячи. Участниками летних смен станут воспитанники и учащиеся юнармейских отрядов, кадетских классов, военно-патриотических клубов и объединений", — говорится в сообщении.

Сообщается, что специальные смены для юнармейцев пройдут во многих федеральных, региональных, муниципальных и школьных лагерях, среди которых «Артек», «Орленок», «Смена» и «Океан». Кроме этого, будут организованы лагеря-экспедиции в Тыве, Крыму, на островах Финского залива и на Дальнем Востоке.

В Минобороны добавили, что летние смены будут включать в себя семь тематических юнармейских программ: «Юнармеец», «Школа будущих командиров», «Служу России», «Юнармейские маршруты», «Юнтех», «Дети России», «Юнармейские звезды».