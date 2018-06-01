В России стартует летний сезон юнармейских лагерей

Минобороны отметили, что общее количество лагерей в этом году превысит полторы тысячи.

1 июня во всех регионах России открывается летний сезон юнармейских лагерей, сообщили в Министерстве обороны.

Всего на территории страны будет открыто более полутора тысяч летних лагерей. Участниками смен станут воспитанники и учащиеся юнармейских отрядов, кадетских классов, военно-патриотических клубов и объединений.

«Юнармейские смены пройдут в федеральных (МДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Смена», ВДЦ «Океан»), региональных, муниципальных и школьных лагерях. Кроме этого, будут организованы лагеря-экспедиции в Тыве, Крыму, на островах Финского залива и на Дальнем Востоке. В апреле и мае более 700 детей уже отдохнули по юнармейским программам «Юнармеец» и «Юнтех» в МДЦ «Артек», ВДЦ «Смене» и ВДЦ «Орленке»», — сообщили в ведомстве.

Ребят ждут занятия, направленные на формирование военно-прикладных навыков, лидерских качеств и умения работать в команде. Также пройдут уроки мужества и гражданской ответственности, конкурсы строя и песни, квесты, игры на местности, военно-тактические игры и марш-броски.

Летние смены будут включать в себя семь тематических юнармейских программ: «Юнармеец», «Школа будущих командиров», «Служу России», «Юнармейские маршруты», «Юнтех», «Дети России», «Юнармейские звезды».

Ранее сообщалось, что летние лагеря движения «Юнармия» примут этим летом около 80 тысяч детей.