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Более миллиарда рублей задолжали нерадивые родители своим детям в Приморье
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Более миллиарда рублей задолжали нерадивые родители своим детям в Приморье 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Совокупный долг по алиментам с в Приморье оставляет 1 139 606 000 рублей. 2017 года, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомтсва.
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