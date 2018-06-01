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Более миллиарда рублей задолжали нерадивые родители своим детям в Приморье
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Более миллиарда рублей задолжали нерадивые родители своим детям в Приморье
Primpress
1 час назад
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Primpress
Совокупный долг по алиментам с в Приморье оставляет 1 139 606 000 рублей. 2017 года, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомтсва.
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