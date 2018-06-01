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В Ульяновской области примут закон о поддержке одаренных детей
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В Ульяновской области примут закон о поддержке одаренных детей 

АиФ — Ульяновск 52 минуты назад
Фото: АиФ – Ульяновск
В ближайшее время в Ульяновской области начнется разработка закона и всех необходимых подзаконных актов по поддержке детей, «проявивших выдающиеся способности» и их наставников.
Об этом сообщил губернатор Сергей Морозов во время отчета перед депутатами ЗСО. Правительством области принято решение по развитию соответствующей инфраструктуры и мерах поддержки, в том числе — грантовой и стипендиальной.
Кроме этого, будут внесены поправки в действующее законодательство о выплатах талантливым обучающимся. Будет вестись регулярный рейтинг работы муниципальных образований с учетом количества одаренных детей и количества тех, кто связал жизнь с родной областью.
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