В Ульяновской области примут закон о поддержке одаренных детей

В ближайшее время в Ульяновской области начнется разработка закона и всех необходимых подзаконных актов по поддержке детей, «проявивших выдающиеся способности» и их наставников.

Об этом сообщил губернатор Сергей Морозов во время отчета перед депутатами ЗСО. Правительством области принято решение по развитию соответствующей инфраструктуры и мерах поддержки, в том числе — грантовой и стипендиальной.

Кроме этого, будут внесены поправки в действующее законодательство о выплатах талантливым обучающимся. Будет вестись регулярный рейтинг работы муниципальных образований с учетом количества одаренных детей и количества тех, кто связал жизнь с родной областью.