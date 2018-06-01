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В Ташкенте открылась детская творческая выставка «Мир на земном шаре»
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В Ташкенте открылась детская творческая выставка «Мир на земном шаре» 

ИА Синьхуа 41 минуту назад
Ташкент, 1 июня /Синьхуа/ — В Ташкентском доме фотографии в четверг открылась детская творческая выставка «Мир на земном шаре». Об этом сообщило информагентство УзА.
Основная цель проекта — выявление и всесторонняя поддержка талантливых воспитанников дошкольных учреждений и учащихся общеобразовательных школ. На представленных картинах детей нашли отражение бережное отношение к природе, жажда знаний, любовь к семье и Родине, дружба, мир и спокойствие.
Мероприятие организовано международным благотворительным фондом «Соглом авлод учун» /"За здоровое поколение"/ совместно с Академией художеств и Министерством народного образования Узбекистана. —0—
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