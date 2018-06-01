В Ташкенте открылась детская творческая выставка «Мир на земном шаре»

Ташкент, 1 июня / Синьхуа / — В Ташкентском доме фотографии в четверг открылась детская творческая выставка «Мир на земном шаре». Об этом сообщило информагентство УзА.

Основная цель проекта — выявление и всесторонняя поддержка талантливых воспитанников дошкольных учреждений и учащихся общеобразовательных школ. На представленных картинах детей нашли отражение бережное отношение к природе, жажда знаний, любовь к семье и Родине, дружба, мир и спокойствие.

Мероприятие организовано международным благотворительным фондом «Соглом авлод учун» /"За здоровое поколение"/ совместно с Академией художеств и Министерством народного образования Узбекистана. —0—