Минск, 31 мая /Синьхуа/ — Городской праздник «Детство — это Я и Ты», приуроченный к Международному дню защиты детей, прошел сегодня в столице Беларуси. Его девизом стал призыв: «Откладывай гаджеты, выходи во двор!» (Синьхуа)
Минск, 31 мая /Синьхуа/ — Городской праздник «Детство — это Я и Ты», приуроченный к Международному дню защиты детей, прошел сегодня в столице Беларуси. Его девизом стал призыв: «Откладывай гаджеты, выходи во двор!» (Синьхуа)
Минск, 31 мая /Синьхуа/ — Городской праздник «Детство — это Я и Ты», приуроченный к Международному дню защиты детей, прошел сегодня в столице Беларуси. Его девизом стал призыв: «Откладывай гаджеты, выходи во двор!» (Синьхуа)
Минск, 31 мая /Синьхуа/ — Городской праздник «Детство — это Я и Ты», приуроченный к Международному дню защиты детей, прошел сегодня в столице Беларуси. Его девизом стал призыв: «Откладывай гаджеты, выходи во двор!» (Синьхуа)
Минск, 31 мая /Синьхуа/ — Городской праздник «Детство — это Я и Ты», приуроченный к Международному дню защиты детей, прошел сегодня в столице Беларуси. Его девизом стал призыв: «Откладывай гаджеты, выходи во двор!» (Синьхуа)
Минск, 31 мая /Синьхуа/ — Городской праздник «Детство — это Я и Ты», приуроченный к Международному дню защиты детей, прошел сегодня в столице Беларуси. Его девизом стал призыв: «Откладывай гаджеты, выходи во двор!» (Синьхуа)
Минск, 31 мая /Синьхуа/ — Городской праздник «Детство — это Я и Ты», приуроченный к Международному дню защиты детей, прошел сегодня в столице Беларуси. Его девизом стал призыв: «Откладывай гаджеты, выходи во двор!» (Синьхуа)
Минск, 31 мая /Синьхуа/ — Городской праздник «Детство — это Я и Ты», приуроченный к Международному дню защиты детей, прошел сегодня в столице Беларуси. Его девизом стал призыв: «Откладывай гаджеты, выходи во двор!» (Синьхуа)
Минск, 31 мая /Синьхуа/ — Городской праздник «Детство — это Я и Ты», приуроченный к Международному дню защиты детей, прошел сегодня в столице Беларуси. Его девизом стал призыв: «Откладывай гаджеты, выходи во двор!» (Синьхуа)
Минск, 31 мая /Синьхуа/ — Городской праздник «Детство — это Я и Ты», приуроченный к Международному дню защиты детей, прошел сегодня в столице Беларуси. Его девизом стал призыв: «Откладывай гаджеты, выходи во двор!» (Синьхуа)
Минск, 31 мая /Синьхуа/ — Городской праздник «Детство — это Я и Ты», приуроченный к Международному дню защиты детей, прошел сегодня в столице Беларуси. Его девизом стал призыв: «Откладывай гаджеты, выходи во двор!» (Синьхуа)
Минск, 31 мая /Синьхуа/ — Городской праздник «Детство — это Я и Ты», приуроченный к Международному дню защиты детей, прошел сегодня в столице Беларуси. Его девизом стал призыв: «Откладывай гаджеты, выходи во двор!» (Синьхуа)
Минск, 31 мая /Синьхуа/ — Городской праздник «Детство — это Я и Ты», приуроченный к Международному дню защиты детей, прошел сегодня в столице Беларуси. Его девизом стал призыв: «Откладывай гаджеты, выходи во двор!» (Синьхуа)
Минск, 31 мая /Синьхуа/ — Городской праздник «Детство — это Я и Ты», приуроченный к Международному дню защиты детей, прошел сегодня в столице Беларуси. Его девизом стал призыв: «Откладывай гаджеты, выходи во двор!» (Синьхуа)
Минск, 31 мая /Синьхуа/ — Городской праздник «Детство — это Я и Ты», приуроченный к Международному дню защиты детей, прошел сегодня в столице Беларуси. Его девизом стал призыв: «Откладывай гаджеты, выходи во двор!» (Синьхуа)
Минск, 31 мая /Синьхуа/ — Городской праздник «Детство — это Я и Ты», приуроченный к Международному дню защиты детей, прошел сегодня в столице Беларуси. Его девизом стал призыв: «Откладывай гаджеты, выходи во двор!» (Синьхуа)
Минск, 31 мая /Синьхуа/ — Городской праздник «Детство — это Я и Ты», приуроченный к Международному дню защиты детей, прошел сегодня в столице Беларуси. Его девизом стал призыв: «Откладывай гаджеты, выходи во двор!» (Синьхуа)
Минск, 31 мая /Синьхуа/ — Городской праздник «Детство — это Я и Ты», приуроченный к Международному дню защиты детей, прошел сегодня в столице Беларуси. Его девизом стал призыв: «Откладывай гаджеты, выходи во двор!» (Синьхуа)
Минск, 31 мая /Синьхуа/ — Городской праздник «Детство — это Я и Ты», приуроченный к Международному дню защиты детей, прошел сегодня в столице Беларуси. Его девизом стал призыв: «Откладывай гаджеты, выходи во двор!» (Синьхуа)
Минск, 31 мая /Синьхуа/ — Городской праздник «Детство — это Я и Ты», приуроченный к Международному дню защиты детей, прошел сегодня в столице Беларуси. Его девизом стал призыв: «Откладывай гаджеты, выходи во двор!» (Синьхуа)