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Городской праздник «Детство — это Я и Ты» в Минске
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Городской праздник «Детство — это Я и Ты» в Минске 

ИА Синьхуа 35 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Минск, 31 мая /Синьхуа/ — Городской праздник «Детство — это Я и Ты», приуроченный к Международному дню защиты детей, прошел сегодня в столице Беларуси. Его девизом стал призыв: «Откладывай гаджеты, выходи во двор!» (Синьхуа)
Минск, 31 мая /Синьхуа/ — Городской праздник «Детство — это Я и Ты», приуроченный к Международному дню защиты детей, прошел сегодня в столице Беларуси. Его девизом стал призыв: «Откладывай гаджеты, выходи во двор!» (Синьхуа)
Минск, 31 мая /Синьхуа/ — Городской праздник «Детство — это Я и Ты», приуроченный к Международному дню защиты детей, прошел сегодня в столице Беларуси. Его девизом стал призыв: «Откладывай гаджеты, выходи во двор!» (Синьхуа)
Минск, 31 мая /Синьхуа/ — Городской праздник «Детство — это Я и Ты», приуроченный к Международному дню защиты детей, прошел сегодня в столице Беларуси. Его девизом стал призыв: «Откладывай гаджеты, выходи во двор!» (Синьхуа)
Минск, 31 мая /Синьхуа/ — Городской праздник «Детство — это Я и Ты», приуроченный к Международному дню защиты детей, прошел сегодня в столице Беларуси. Его девизом стал призыв: «Откладывай гаджеты, выходи во двор!» (Синьхуа)
Минск, 31 мая /Синьхуа/ — Городской праздник «Детство — это Я и Ты», приуроченный к Международному дню защиты детей, прошел сегодня в столице Беларуси. Его девизом стал призыв: «Откладывай гаджеты, выходи во двор!» (Синьхуа)
Минск, 31 мая /Синьхуа/ — Городской праздник «Детство — это Я и Ты», приуроченный к Международному дню защиты детей, прошел сегодня в столице Беларуси. Его девизом стал призыв: «Откладывай гаджеты, выходи во двор!» (Синьхуа)
Минск, 31 мая /Синьхуа/ — Городской праздник «Детство — это Я и Ты», приуроченный к Международному дню защиты детей, прошел сегодня в столице Беларуси. Его девизом стал призыв: «Откладывай гаджеты, выходи во двор!» (Синьхуа)
Минск, 31 мая /Синьхуа/ — Городской праздник «Детство — это Я и Ты», приуроченный к Международному дню защиты детей, прошел сегодня в столице Беларуси. Его девизом стал призыв: «Откладывай гаджеты, выходи во двор!» (Синьхуа)
Минск, 31 мая /Синьхуа/ — Городской праздник «Детство — это Я и Ты», приуроченный к Международному дню защиты детей, прошел сегодня в столице Беларуси. Его девизом стал призыв: «Откладывай гаджеты, выходи во двор!» (Синьхуа)
Минск, 31 мая /Синьхуа/ — Городской праздник «Детство — это Я и Ты», приуроченный к Международному дню защиты детей, прошел сегодня в столице Беларуси. Его девизом стал призыв: «Откладывай гаджеты, выходи во двор!» (Синьхуа)
Минск, 31 мая /Синьхуа/ — Городской праздник «Детство — это Я и Ты», приуроченный к Международному дню защиты детей, прошел сегодня в столице Беларуси. Его девизом стал призыв: «Откладывай гаджеты, выходи во двор!» (Синьхуа)
Минск, 31 мая /Синьхуа/ — Городской праздник «Детство — это Я и Ты», приуроченный к Международному дню защиты детей, прошел сегодня в столице Беларуси. Его девизом стал призыв: «Откладывай гаджеты, выходи во двор!» (Синьхуа)
Минск, 31 мая /Синьхуа/ — Городской праздник «Детство — это Я и Ты», приуроченный к Международному дню защиты детей, прошел сегодня в столице Беларуси. Его девизом стал призыв: «Откладывай гаджеты, выходи во двор!» (Синьхуа)
Минск, 31 мая /Синьхуа/ — Городской праздник «Детство — это Я и Ты», приуроченный к Международному дню защиты детей, прошел сегодня в столице Беларуси. Его девизом стал призыв: «Откладывай гаджеты, выходи во двор!» (Синьхуа)
Минск, 31 мая /Синьхуа/ — Городской праздник «Детство — это Я и Ты», приуроченный к Международному дню защиты детей, прошел сегодня в столице Беларуси. Его девизом стал призыв: «Откладывай гаджеты, выходи во двор!» (Синьхуа)
Минск, 31 мая /Синьхуа/ — Городской праздник «Детство — это Я и Ты», приуроченный к Международному дню защиты детей, прошел сегодня в столице Беларуси. Его девизом стал призыв: «Откладывай гаджеты, выходи во двор!» (Синьхуа)
Минск, 31 мая /Синьхуа/ — Городской праздник «Детство — это Я и Ты», приуроченный к Международному дню защиты детей, прошел сегодня в столице Беларуси. Его девизом стал призыв: «Откладывай гаджеты, выходи во двор!» (Синьхуа)
Минск, 31 мая /Синьхуа/ — Городской праздник «Детство — это Я и Ты», приуроченный к Международному дню защиты детей, прошел сегодня в столице Беларуси. Его девизом стал призыв: «Откладывай гаджеты, выходи во двор!» (Синьхуа)
Минск, 31 мая /Синьхуа/ — Городской праздник «Детство — это Я и Ты», приуроченный к Международному дню защиты детей, прошел сегодня в столице Беларуси. Его девизом стал призыв: «Откладывай гаджеты, выходи во двор!» (Синьхуа)
ИА Синьхуа: последние новости
В Ташкенте открылась детская творческая выставка "Мир на земном шаре" Посольство КНР в Казахстане организовало прием для детей Казахстана ЮНИСЕФ поддерживает реформирование системы по уходу за детьми в Узбекистане
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