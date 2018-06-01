Городской праздник «Детство — это Я и Ты» в Минске

Минск, 31 мая / Синьхуа / — Городской праздник «Детство — это Я и Ты», приуроченный к Международному дню защиты детей, прошел сегодня в столице Беларуси. Его девизом стал призыв: «Откладывай гаджеты, выходи во двор!» (Синьхуа)

Минск, 31 мая /Синьхуа/ — Городской праздник «Детство — это Я и Ты», приуроченный к Международному дню защиты детей, прошел сегодня в столице Беларуси. Его девизом стал призыв: «Откладывай гаджеты, выходи во двор!» (Синьхуа)

Минск, 31 мая /Синьхуа/ — Городской праздник «Детство — это Я и Ты», приуроченный к Международному дню защиты детей, прошел сегодня в столице Беларуси. Его девизом стал призыв: «Откладывай гаджеты, выходи во двор!» (Синьхуа)

Минск, 31 мая /Синьхуа/ — Городской праздник «Детство — это Я и Ты», приуроченный к Международному дню защиты детей, прошел сегодня в столице Беларуси. Его девизом стал призыв: «Откладывай гаджеты, выходи во двор!» (Синьхуа)

Минск, 31 мая /Синьхуа/ — Городской праздник «Детство — это Я и Ты», приуроченный к Международному дню защиты детей, прошел сегодня в столице Беларуси. Его девизом стал призыв: «Откладывай гаджеты, выходи во двор!» (Синьхуа)

Минск, 31 мая /Синьхуа/ — Городской праздник «Детство — это Я и Ты», приуроченный к Международному дню защиты детей, прошел сегодня в столице Беларуси. Его девизом стал призыв: «Откладывай гаджеты, выходи во двор!» (Синьхуа)

Минск, 31 мая /Синьхуа/ — Городской праздник «Детство — это Я и Ты», приуроченный к Международному дню защиты детей, прошел сегодня в столице Беларуси. Его девизом стал призыв: «Откладывай гаджеты, выходи во двор!» (Синьхуа)

Минск, 31 мая /Синьхуа/ — Городской праздник «Детство — это Я и Ты», приуроченный к Международному дню защиты детей, прошел сегодня в столице Беларуси. Его девизом стал призыв: «Откладывай гаджеты, выходи во двор!» (Синьхуа)

Минск, 31 мая /Синьхуа/ — Городской праздник «Детство — это Я и Ты», приуроченный к Международному дню защиты детей, прошел сегодня в столице Беларуси. Его девизом стал призыв: «Откладывай гаджеты, выходи во двор!» (Синьхуа)

Минск, 31 мая /Синьхуа/ — Городской праздник «Детство — это Я и Ты», приуроченный к Международному дню защиты детей, прошел сегодня в столице Беларуси. Его девизом стал призыв: «Откладывай гаджеты, выходи во двор!» (Синьхуа)

Минск, 31 мая /Синьхуа/ — Городской праздник «Детство — это Я и Ты», приуроченный к Международному дню защиты детей, прошел сегодня в столице Беларуси. Его девизом стал призыв: «Откладывай гаджеты, выходи во двор!» (Синьхуа)

Минск, 31 мая /Синьхуа/ — Городской праздник «Детство — это Я и Ты», приуроченный к Международному дню защиты детей, прошел сегодня в столице Беларуси. Его девизом стал призыв: «Откладывай гаджеты, выходи во двор!» (Синьхуа)

Минск, 31 мая /Синьхуа/ — Городской праздник «Детство — это Я и Ты», приуроченный к Международному дню защиты детей, прошел сегодня в столице Беларуси. Его девизом стал призыв: «Откладывай гаджеты, выходи во двор!» (Синьхуа)

Минск, 31 мая /Синьхуа/ — Городской праздник «Детство — это Я и Ты», приуроченный к Международному дню защиты детей, прошел сегодня в столице Беларуси. Его девизом стал призыв: «Откладывай гаджеты, выходи во двор!» (Синьхуа)

Минск, 31 мая /Синьхуа/ — Городской праздник «Детство — это Я и Ты», приуроченный к Международному дню защиты детей, прошел сегодня в столице Беларуси. Его девизом стал призыв: «Откладывай гаджеты, выходи во двор!» (Синьхуа)

Минск, 31 мая /Синьхуа/ — Городской праздник «Детство — это Я и Ты», приуроченный к Международному дню защиты детей, прошел сегодня в столице Беларуси. Его девизом стал призыв: «Откладывай гаджеты, выходи во двор!» (Синьхуа)

Минск, 31 мая /Синьхуа/ — Городской праздник «Детство — это Я и Ты», приуроченный к Международному дню защиты детей, прошел сегодня в столице Беларуси. Его девизом стал призыв: «Откладывай гаджеты, выходи во двор!» (Синьхуа)

Минск, 31 мая /Синьхуа/ — Городской праздник «Детство — это Я и Ты», приуроченный к Международному дню защиты детей, прошел сегодня в столице Беларуси. Его девизом стал призыв: «Откладывай гаджеты, выходи во двор!» (Синьхуа)

Минск, 31 мая /Синьхуа/ — Городской праздник «Детство — это Я и Ты», приуроченный к Международному дню защиты детей, прошел сегодня в столице Беларуси. Его девизом стал призыв: «Откладывай гаджеты, выходи во двор!» (Синьхуа)

Минск, 31 мая /Синьхуа/ — Городской праздник «Детство — это Я и Ты», приуроченный к Международному дню защиты детей, прошел сегодня в столице Беларуси. Его девизом стал призыв: «Откладывай гаджеты, выходи во двор!» (Синьхуа)