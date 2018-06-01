Чайлд-фрэндли: составляем карту торговых центров Екатеринбурга, куда можно прийти с малышом

Всякий, кто хоть раз менял подгузник ребенка в общественном туалете торгового центра, знает, что такое боль. Многим мамам и папам маленьких детей важно, чтобы заведение, куда отправляется семья, было специально приспособлено для кормления и переодевания младенцев, чтобы в нем была игровая, где можно на час-другой оставить ребенка и пойти по своим делам.

Крупные торговые центры Екатеринбурга в основном внимательно относятся к нуждам своих посетителей с детьми. Во многих есть детские игровые, где-то открыты комнаты матери и ребенка, в которых можно покормить и переодеть малыша. Правда, после трагедии в Кемерово пожарная инспекция временно закрыла некоторые детские площадки — в «Гринвиче», «Пассаже», «Парк Хаусе». Они откроются, когда пожарные дадут добро.

Мы навели справки и нанесли объекты детской инфраструктуры на карту города. Наводите мышку и смотрите, кто и как подготовился к приходу малышей.