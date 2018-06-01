До конца 2018 года малышей Астаны примут три новых детских сада

Власти Астаны подготовили подарок для самых маленьких жителей республики. Для малышей в этом году распахнут двери три новых детских сада, где смогут заниматься более 700 ребят, передает телеканал «МИР 24».

Еще девять дошкольных учреждений построят в городе в скором будущем. Все это стало возможным благодаря государственной программе «Духовное возрождение», реализация которой позволит полностью исключить дефицит мест в детских садах к 2020 году.

Программа также предусматривает возведение учреждений для детей постарше. Так, в ближайшие три года в Астане появятся 27 школ.

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