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До конца 2018 года малышей Астаны примут три новых детских сада
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До конца 2018 года малышей Астаны примут три новых детских сада 

Мир24 56 минут назад
Власти Астаны подготовили подарок для самых маленьких жителей республики. Для малышей в этом году распахнут двери три новых детских сада, где смогут заниматься более 700 ребят, передает телеканал «МИР 24».
Еще девять дошкольных учреждений построят в городе в скором будущем. Все это стало возможным благодаря государственной программе «Духовное возрождение», реализация которой позволит полностью исключить дефицит мест в детских садах к 2020 году.
Программа также предусматривает возведение учреждений для детей постарше. Так, в ближайшие три года в Астане появятся 27 школ.
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