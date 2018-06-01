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Сифон, компостер и кассетник: что думают современные дети о вещах из XX века
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Сифон, компостер и кассетник: что думают современные дети о вещах из XX века 

74.ru 42 минуты назад
Фото: 74.ru
В День защиты детей мы решили проверить, велик ли разрыв поколений. Мы показали нашим детям предметы, которые были привычны нам в их возрасте, то есть 30–40 лет назад, но почти не встречаются сегодня. Результаты нас удивили: некоторые вещи они угадали без труда, зато на других, простейших, засыпались. Как это было смотрите в нашем видео.
Дети угадывают вещи XX века
Сайт 74.ru благодарит за предоставленные предметы музей Челябинского городского электротранспорта и Центр историко-культурного наследия Челябинска.
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