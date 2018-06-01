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Как назначить встречу в Мосгортуре: на mos.ru откроется онлайн-запись на прием в агентство
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Как назначить встречу в Мосгортуре: на mos.ru откроется онлайн-запись на прием в агентство 

Информационный портал Департамента культуры города Москвы 15 минут назад
Фото: Информационный портал Департамента культуры города Москвы
Услуга предварительной записи на прием в Мосгортур появится на mos.ru в ближайшее время. После ее ввода записаться к специалисту можно будет только онлайн. Сервис разработан Департаментом информационных технологий Москвы.
«В Мосгортуре можно подать заявление на компенсацию за самостоятельную организацию отдыха детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Здесь также могут предоставить консультацию по организации детского отдыха и принять заявления по другим вопросам (запись детей в один отряд, отказ от трансфера до организации отдыха и оздоровления, отказ от предоставленной бесплатной путевки и другое)», — рассказал генеральный директор Мосгортура Василий Овчинников.
Он пояснил, что переход на электронную запись значительно упростит жизнь родителей и опекунов. С вводом сервиса они смогут приезжать в агентство сразу на прием — это повысит качество и быстроту предоставления услуг.
«Мы видим свою задачу в том, чтобы получение госуслуг было более удобным для всех горожан, в первую очередь для тех, кто находится в непростой жизненной ситуации», — отметила Елена Шинкарук, председатель Комитета государственных услуг Москвы.
Чтобы воспользоваться новым сервисом, пользователям нужно будет перейти в блок «Семья, дети» раздела «Услуги». Затем предстоит выбрать вкладки «Дети» и «Запись в офис Мосгортура» (либо в разделе «Услуги» выбрать «Социальную поддержку», а затем «Отдых»). При подаче заявки необходимо указать фамилию, имя и отчество, пол, дату рождения, номер телефона, адрес электронной почты и номер СНИЛС заявителя, а также категорию интересующего вопроса. В зависимости от категории может возникнуть необходимость предоставить дополнительные сведения: например, если пользователь подает заявление на получение бесплатной путевки, ему нужно указать количество детей, которые хотят поехать на отдых.
Записаться на прием могут законные представители детей (родители, усыновители и опекуны), лица из числа детей-сирот в возрасте от 18 до 23 лет, а также доверенные лица, уполномоченные родителями или другими законными представителями. Услуга будет доступна пользователям, зарегистрированным на mos.ru.
Горожане смогут самостоятельно выбрать дату и время приема. Это можно сделать в день оформления предварительной записи (при наличии свободных мест) и в течение ближайших дней. Агентство принимает посетителей с 08:00 до 20:00. Mos.ru при оформлении заявки покажет пользователю свободные дату и время. Главный офис агентства располагается по адресу: переулок Огородная Слобода, дом 9, строение 1. Ближайшие станции метро — «Тургеневская», «Сретенский бульвар», «Чистые пруды» и «Красные Ворота».
После того как пользователь запишется на прием, mos.ru предложит ему ознакомиться со списком документов, которые нужно будет взять с собой. Для этого нужно нажать на кнопку «Список документов по выбранной услуге», которая появится на завершающей стадии оформления заявки. Информация о дате и времени приема, а также номере брони направится в личный кабинет пользователя.
Записаться на прием могут москвичи, чьи дети относятся к следующим льготным категориям:
— дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под опекой, попечительством, в том числе в приемной или патронатной семье;
— дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья;
— дети из малообеспеченных семей;
— дети — жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;
— дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
— дети, оказавшиеся в экстремальных условиях;
— дети — жертвы насилия;
— дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи;
— дети, пострадавшие в результате террористических актов;
— дети из семей военнослужащих и приравненных к ним лиц, погибших или получивших увечья (ранения, травмы, контузии) при исполнении ими обязанностей военной службы или служебных обязанностей;
— дети из семей, в которых оба или один родитель являются инвалидами;
— дети с отклонениями в поведении;
— лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым в соответствии с Федеральным законом № 159-ФЗ от 21 декабря 1996 года предоставляются дополнительные гарантии по социальной поддержке при получении профессионального образования или при прохождении профессионального обучения и которые имеют место жительства в городе Москве.
Государственное автономное учреждение культуры «Московское агентство организации отдыха и туризма» (ГАУК «Мосгортур») — крупный организатор детского отдыха в России, подведомственный Департаменту культуры столицы. Агентство предлагает всесезонные путевки и постоянно предоставляет новые туры. Ежегодно с его помощью на отдых в загородные лагеря отправляются более 60 тысяч детей. Бесплатные путевки на отдых могут получить дети 13 льготных категорий, в том числе из малообеспеченных семей, сироты и дети с инвалидностью.
Список электронных услуг на mos.ru, которые упрощают взаимодействие горожан с различными учреждениями, получение полезной информации, оформление или подачу документов, оплату счетов, постоянно обновляется. Сейчас доступно порядка 250 услуг и сервисов. Самые популярные в 2017 году — «Электронный дневник» (144,5 миллиона обращений), «Прием показаний приборов учета воды» (34,6 миллиона обращений), «Поиск и оплата штрафов ГИБДД» (21,5 миллиона обращений), «Получение и оплата ЕПД» (15,7 миллиона обращений), «Запись к врачу» (11,2 миллиона обращений), «Проход и питание в школах» (11,17 миллиона), «Прием показаний электросчетчиков» (4,07 миллиона обращений) и «Результаты ЕГЭ» (4,6 миллиона обращений).
Кроме того, в конце декабря прошлого года на mos.ru появилась возможность прикрепить ребенка к поликлинике, в конце марта 2018-го — оформить полис обязательного медицинского страхования онлайн, а в конце апреля — посмотреть график отключения горячей воды.
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