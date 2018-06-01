Услуга предварительной записи на прием в Мосгортур появится на mos.ru

После этого записаться к специалисту можно будет только онлайн.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы , в Мосгортуре родители могут подать заявление на компенсацию за самостоятельную организацию отдыха детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, получить консультацию по организации детского отдыха и подать заявления по другим вопросам.

В агентстве уверены, что переход на электронную запись упростит жизнь родителей и опекунов. Им не придется тратить лишнее время. Также это повысит качество и скорость обслуживания.

Чтобы записаться на прием, пользователям нужно будет перейти в блок «Семья, дети» в разделе «Услуги». Там выбрать вкладки «Дети» и «Запись в офис Мосгортура». При подаче заявки надо указать ФИО, пол, дату рождения, номер телефона, адрес электронной почты и номер СНИЛС заявителя, а также категорию интересующего вопроса.

Записаться на прием могут законные представители детей, лица из числа детей-сирот в возрасте от 18 до 23 лет, а также доверенные лица. Услуга будет доступна пользователям, зарегистрированным на портале mos.ru

В рамках летней оздоровительной кампании 2018 года бесплатно отдохнуть смогут более 40 тысяч столичных семей льготных категорий. По путевкам дети отдохнут в шести регионах: Крыму, Краснодарском крае, Минеральных водах, Московской области, Средней полосе и Белоруссии.

В детских лагерях подготовлены пять авторских программ (туристическая, научная, творческая, военно-патриотическая и спортивная). При этом каждый лагерь и база отдыха пройдет три этапа проверки.

Четыре тысячи детей должны поехать в оздоровительные лагеря по линии Московской федерации профсоюзов, а три тысячам семей смогут компенсировать самостоятельную организацию отдыха.

Ранее стало известно, что на сайте mos.ru и в мобильном приложении «Госуслуги Москвы» открылась подписка на онлайн-уведомления о результатах ЕГЭ и ОГЭ. Пользователи смогут получить сообщение с результатами на электронную почту или в виде push-уведомлений на смартфон.

В каждом уведомлении будет указано количество баллов за экзамен. Также в сообщении будет ссылка на портал, по которой можно будет не только узнать результаты аттестации, но и получить отсканированный вариант своей работы или прослушать аудиозапись ответов на устных экзаменах.