«КультЛето» в городе: где научиться снимать кино и танцевать танго

1 июня в 170 культурных центрах Москвы начнут работать познавательные и развлекательные кружки и секции для горожан всех возрастов. Они откроются в рамках программы городского летнего отдыха «КультЛето». Занятия продлятся до 31 августа. На них можно будет освоить азы каратэ-до, научиться создавать картины из песка, снимать фильмы, а также узнать об особенностях актерской и журналистской профессии. Для детей и взрослых разработаны как платные, так и бесплатные программы. Полный список студий и мастерских проекта доступен на сайте Московской дирекции по развитию культурных центров.

Записаться на занятия можно онлайн или по телефону ближайшего культурного центра.

«Проект «КультЛето» стартовал в прошлом году и оказался очень востребован у детей, которые оставались на лето в городе. В этом сезоне мы решили добавить в программу и занятия для взрослых. Всего будут работать пять тысяч кружков, секций и интенсивов — это в три с лишним раза больше по сравнению с прошлым годом. Основная часть занятий, порядка 75 процентов, будет проходить на бесплатной основе», — рассказала Мария Рогачева , руководитель Дирекции культурных центров.

Для детей и взрослых разработаны тематические и интенсивные программы продолжительностью от пяти до 15 дней. Во время интенсивов занятия будут проходить ежедневно — это даст возможность полностью погрузиться в творческую или научную деятельность или освоить навыки некоторых профессий, например актера или журналиста. Родители смогут оставлять детей в культурном центре на полдня или больше в зависимости от программы.

С 1 по 20 июня в Доме культуры «Культурный центр» (Большая Марьинская улица, дом 15, корпус 2, строение 2) будет работать студия японского боевого искусство каратэ-до для детей от пяти до 16 лет, а в клубе «Современник» (улица Маршала Катукова, дом 9, корпус 3) с 16 по 20 июля пройдет интенсив по тайскому боксу. Занятия рассчитаны на посетителей постарше — от 16 до 40 лет.

В июле и августе в Культурном центре ЗИЛ (Восточная улица, дом 4, корпус 1) пройдет пятидневный интенсив по компьютерному дизайну. Он рассчитан на детей в возрасте от восьми до 12 лет. Во время занятий расскажут о законах композиции и перспективы, векторной и растровой графике, научат рисовать эскизы, обрабатывать изображения и создавать мультфильмы.

С 9 по 13 июля в культурном центре «Лидер» (Лермонтовский проспект, дом 2, корпус 2) откроется студия «Юные журналисты», рассчитанная на детей в возрасте от восьми до 12 лет. Участники познакомятся с алгоритмом создания новости, жанрами журналистики, научатся брать интервью и писать репортажи. Итогом работы интенсива станет создание газеты. А в Доме культуры «Кленово» с 23 по 27 июля взрослые и дети старше пяти лет смогут посетить занятия по песочной анимации. Им покажут, как на световых коробах создавать песочные картины, которые можно менять движением ладоней.

Снять фильм за пять дней дети смогут в летней киношколе, которая будет открыта с 13 по 17 августа в центре культуры «Сцена» (улица Островитянова, дом 15, корпус 1). Дети в возрасте от восьми до 15 лет изучат процесс создания фильма от идеи, написания сценария, подбора локаций, кастинга актеров и съемок до монтажа и премьеры. Помимо практических и творческих занятий, участники посетят Музей кино на ВДНХ, научатся анализировать фильмы и узнают об основных этапах развития этого вида искусства.

Для взрослых в Доме культуры «Новоскосино» (Городецкая улица, дом 10б) пройдут занятия по парным танцам. На курс, который будет длиться с 11 по 15 июня, ждут участников в возрасте от 20 до 40 лет. Преподаватели научат танцевать медленный, венский и фигурный вальсы, а также танго и квикстеп.

В июне, июле и августе культурный центр «Нега» (Дмитровское шоссе, дом 33, строение 5) предлагает пройти курс по обучению искусству акварели. На занятиях художник научит основам живописи и работе с красками на холсте. Курс рассчитан на участников старше 30 лет.

В Доме культуры «Смена» (улица Корнейчука, дом 38б) молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет будут обучать навыкам актерского мастерства. Во время занятий участникам расскажут, как вживаться в роль, проведут лекции о театральном искусстве, занятия по пластике и импровизационным этюдам.

В прошлом году в программе «КультЛето» приняли участие более 200 культурных центров. Для детей и подростков работали более 1,5 тысячи платных и бесплатных секций.

В последние годы в Москве расширяются возможности для детского отдых и досуга в дни летних каникул. К примеру, с 1 июня также начнет работать программа бесплатного детского отдыха «Московская смена». Ребят в возрасте от семи до 14 лет ждут в 247 центрах дневного пребывания. Это 132 школы, 26 спортшкол и 87 социальных учреждений. Дети будут проводить время под руководством педагогов, готовиться к олимпиадам, посещать музеи, спортивные мероприятия, мастер-классы с участием олимпийских чемпионов и чемпионов мира, спартакиады, велопробеги и многое другое. Ребенок будет под присмотром педагогов с 09:00 до 19:00.

Кроме того, этим летом более 100 тысяч московских детей поедут в загородные лагеря. Из них 34 110 детей и сопровождающих получили бесплатные путевки для отдыха и оздоровления, а 19 410 семей — сертификаты на их самостоятельную организацию.