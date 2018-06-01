В Тюмени 1 июня откроются пришкольные лагеря

Школы Тюмени с началом каникул вновь открывают двери для детей. Вместо уроков в учебных заведениях начинают работу дневные лагеря. Они созданы в 48 школах, отдохнуть и активно провести время в них смогут 9 600 человек.

Для детей организовано трехразовое питание, в том числе фруктами и овощами, а также продуктами, обогащенными микро— и макроэлементами. Чтобы ребятам было интересно в школе, разработаны игровые и позначательные программы, кружки и творческие студии, будут работать секции. Продолжатся городские проекты «Лето со спортом», #Тюменскоелето, «Каникулы здоровья». Для младших школьников организован дневной сон.

В социальной сети «ВКонтакте» создана группа «Школьная жизнь_72», где будут публиковаться новости из всех пришкольных лагерей города.