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В Тюмени 1 июня откроются пришкольные лагеря
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В Тюмени 1 июня откроются пришкольные лагеря 

Уральский меридиан 8 минут назад
Фото: Уральский меридиан
Школы Тюмени с началом каникул вновь открывают двери для детей. Вместо уроков в учебных заведениях начинают работу дневные лагеря. Они созданы в 48 школах, отдохнуть и активно провести время в них смогут 9 600 человек.
Для детей организовано трехразовое питание, в том числе фруктами и овощами, а также продуктами, обогащенными микро— и макроэлементами. Чтобы ребятам было интересно в школе, разработаны игровые и позначательные программы, кружки и творческие студии, будут работать секции. Продолжатся городские проекты «Лето со спортом», #Тюменскоелето, «Каникулы здоровья». Для младших школьников организован дневной сон.
В социальной сети «ВКонтакте» создана группа «Школьная жизнь_72», где будут публиковаться новости из всех пришкольных лагерей города.
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