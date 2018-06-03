Пропавшая в Красноярске девочка обнаружена мертвой в холодильнике

Тело девочки, которая пропала 29 мая в кемеровском городе Белово, нашли в старом холодильнике, который стоял на улице. Об этом сообщает регионального управления СК РФ.

7-летняя девочка проживала в частном доме в микрорайоне «Чертинский». Она вышла погулять днем и не вернулась. Вечером в тот же день отец начал поиски дочери и обратился в полицию. Областное управление СК возбудило уголовное дело по статье «убийство малолетнего лица».

Тело ребенка было обнаружено 2 июня. Видимых признаков насильственной смерти на теле ребенка нет. Причину смерти установят судмедэксперты. По предварительной версии следствия, девочка самостоятельно залезла в холодильник, однако открыть дверь изнутри ей не удалось.