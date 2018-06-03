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Пропавшая в Красноярске девочка обнаружена мертвой в холодильнике
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Пропавшая в Красноярске девочка обнаружена мертвой в холодильнике 

BFM.RU 1 час назад
Фото: tumix.ru
Тело девочки, которая пропала 29 мая в кемеровском городе Белово, нашли в старом холодильнике, который стоял на улице. Об этом сообщает регионального управления СК РФ.
7-летняя девочка проживала в частном доме в микрорайоне «Чертинский». Она вышла погулять днем и не вернулась. Вечером в тот же день отец начал поиски дочери и обратился в полицию. Областное управление СК возбудило уголовное дело по статье «убийство малолетнего лица».
Тело ребенка было обнаружено 2 июня. Видимых признаков насильственной смерти на теле ребенка нет. Причину смерти установят судмедэксперты. По предварительной версии следствия, девочка самостоятельно залезла в холодильник, однако открыть дверь изнутри ей не удалось.
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