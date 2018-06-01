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В Красноярске зажгут свечи в память о погибших и пропавших детях
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В Красноярске зажгут свечи в память о погибших и пропавших детях 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярске почтут память пропавших детей. Акцию организовали волонтёры КРОО «Поиска пропавших детей» и Агентство молодёжной политики.
1 июня в 12:30 в Гвардейском парке состоится посадка аллеи погибшим детям. После этого, в 13:00 в небо запустят шары. В 22:00 активисты выложат символическую дорогу с помощью зажжённых свечей.
Для справки:
Международный день пропавших детей отмечают 25 мая. В этот день в 1979 году по дороге из школы пропал шестилетний американский мальчик Эвиан Пейтс, которого так и не смогли найти. Спустя четыре года после пропажи ребенка, президент США Рональд Рейган объявил 25 мая Национальным днем пропавших детей.
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