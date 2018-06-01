Создание условий для благоприятного развития каждого ребёнка в Нижегородской области — одна из первостепенных задач, — Никитин

Глава Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей региона с международным Днем защиты детей.

"Уважаемые нижегородцы, поздравляю вас международным Днем защиты детей!

Это очень важная дата в календаре, призванная напомнить каждому из нас об огромной отвественности взрослых перед детьми и необходимости ежедневной заботы о подрастающем поколении. В этот день мы говорим не только о родительском долге, но и о той роли которую играют усилия общества в целом по созданию условий для счастливого детства. От этого зависит будущее каждого человека — невнимание к потребностям детей в будущем обернётся их неуважением к старшему поколению.

В этот день мне бы хотелось обратиться и ко всем, кто работает с детьми: воспитателям, учителям, тренерам, соцработникам. Вы выполняете важнейшую работу, которая не терпит халатности, требует отзывчивости и внимания. Спасибо за ваш труд!

Создание условий для благоприятного развития каждого ребёнка в Нижегородской области — одна из первостепенных задач. Это и образование, и медицина, и создание комфортной общественной среды для малышей. Впереди большая комплексная работа, успех в которой невозможен без участия жителей региона.

Детство очень сложный период, порой проблемы маленьких людей кажутся нам незначительными, но это совсем не так. Любите детей, будьте внимательны к ним и всегда прислушивайтесь! Дети — это главное, что у нас есть! С праздником!" — говорится в тексте обращения, распространенном пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области.